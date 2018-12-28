Ире Старшенбаум надоело играть в любовь с Сашей Петровым?

Сидоров смотрел это кино мальчишкой и в финале плакал. Еще тогда Алексей дал себе слово стать режиссером и снять кино на эту же тему, но со счастливым финалом. И его мечта осуществилась, пишет Eg.ru.

Главную роль младшего лейтенанта Ивушкина сыграл Саша Петров. 29-летний актер на пике карьеры. Параллельно, кстати, в прокат вышла киношная версия сериала «Полицейский с Рублевки» с его участием. Плюс недавно мы увидели Александра в образе Николая Гоголя в известной мистической трилогии и эгоиста Егора Румянцева в сатирическом сериале «Звоните ДиКаприо!».

В «Т-34» вместе с Петровым сыграла его девушка Ирина Старшенбаум. Она изображает пленную переводчицу Аню, в которую Ивушкин влюбляется до беспамятства.

«Мне кажется, персонаж у меня получился классный, - заявил Саша на предпремьерном показе, который посетила и «Экспресс газета».- Хороший, честный парень, добрый, жесткий, но справедливый. Тогда, во время войны, люди делали все для того, чтобы защитить Родину, семью. Было страшно. Хотя просто сказать слово «страшно» язык не поворачивается. Ни я, никто другой сегодня реально не знает, каково тогда было людям».