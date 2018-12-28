Россияне назвали любимого актера

К слову, москвичи несколько иначе ответили на вопрос о любимом актере и отдали первое место Евгению Миронову, второе – Константину Хабенскому, а на третью строчку поставили Олега Меньшикова, передает «РИА Новости», пишет Eg.ru .

Также участники опроса назвали лучшие российские фильмы и сериалы уходящего года. Наиболее популярными кинолентами оказалось «Движение вверх», трилогия «Гоголь», а также недавно вышедшая в прокат военная драма «Т-34». Что же касается многосерийных проектов, то пальму первенства разделили между собой сериалы «Полицейский с Рублевки» и «Мажор», далее следуют «След» и «Тайны следствия».