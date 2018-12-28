Киновыходные: подборка лучших новогодних фильмов

Что же показывают в кино Apollo? Читайте нашу подборку!

«Мэри Поппинс возвращается» - фильм рассказывает о новых приключениях Мэри и ее друга Джека, которым предстоит встретиться с представителями следующего поколения семейства Бэнкс.

«Белый клык» - в фильме рассказывается о растущем на индейских землях сильном, умном, верном, необычайной красоты, прирученном волке Белый Клык. Стремясь приспособиться к различным обстоятельствам жизни, волк попадает в руки индейца Серого Бобра, который приводит его в свою деревню.

«Елки последние» - В последней, седьмой серии, «Ёлок» зрители не только познакомятся с новыми персонажами, но и опять встретятся с уже знакомыми и любимыми героями; это Борис (Иван Ургант), Женя (Сергей Светлаков), сноубордист Дима (Александр Головин) и его лучший друг лыжник Гриша (Александр Домогаров, мл.), дядя Юра (Дмитрий Нагиев), Андрей (Даниил Вахрушев) и его мама (Елена Яковлева), «Снегурочка» Марина (Юлия Александрова) и другие.

«Аквамен». Фильм рассказывает историю происхождения наполовину человека, наполовину атланта Артура Карри и его жизненного пути, который не только заставит его узнать, кем он является на самом деле, но и понять, достоин ли он быть тем, кем был рожден стать - королем.