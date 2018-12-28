Киновыходные: подборка лучших новогодних фильмов

Рождество прошло и вот уже наступает Новый год. А на выходных перед главным праздником года можно немного отдохнуть и, например, сходить с семьей в кино, тем более что сейчас очень много рождественских и детских новинок.
Что же показывают в кино Apollo? Читайте нашу подборку!
«Мэри Поппинс возвращается» - фильм рассказывает о новых приключениях Мэри и ее друга Джека, которым предстоит встретиться с представителями следующего поколения семейства Бэнкс.
«Белый клык» - в фильме рассказывается о растущем на индейских землях сильном, умном, верном, необычайной красоты, прирученном волке Белый Клык. Стремясь приспособиться к различным обстоятельствам жизни, волк попадает в руки индейца Серого Бобра, который приводит его в свою деревню.
«Елки последние» - В последней, седьмой серии, «Ёлок» зрители не только познакомятся с новыми персонажами, но и опять встретятся с уже знакомыми и любимыми героями; это Борис (Иван Ургант), Женя (Сергей Светлаков), сноубордист Дима (Александр Головин) и его лучший друг лыжник Гриша (Александр Домогаров, мл.), дядя Юра (Дмитрий Нагиев), Андрей (Даниил Вахрушев) и его мама (Елена Яковлева), «Снегурочка» Марина (Юлия Александрова) и другие.
«Аквамен». Фильм рассказывает историю происхождения наполовину человека, наполовину атланта Артура Карри и его жизненного пути, который не только заставит его узнать, кем он является на самом деле, но и понять, достоин ли он быть тем, кем был рожден стать - королем.
«Веселая семейка» - Артур мечтает быть режиссером, а его семья хочет, чтобы он продолжил винный бизнес. Однако из-за эстонского критика их винный бизнес находится под угрозой. Чтобы разрешить проблему, Артур направляется в Таллинн, кроме того, там у него запланирована встреча с одним продюсером, которого заинтересовал сценарий Артура. Но на пути ему встречается взбалмошная официантка Ингрид. Вдруг закручивается необычная история, в которую попадают разноплановые герои.