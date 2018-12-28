Смотрите новый трейлер блокбастера «Люди Икс: Темный Феникс»

События «Темного Феникса» развернутся почти через 10 лет после «Людей Икс: Апокалипсис» ‒ в 1992 году. Мистик (Дженнифер Лоуренс), Зверь (Николас Холт), Шторм (Александра Шипп), Ночной Змей (Коди Смит-Макфи) и Ртуть (Эван Питерс) примерят непривычную для себя роль национальных героев, сообащет Film.ru.

Между тем амбиции их лидера Чарльза Ксавье (Джеймс МакЭвой) растут с небывалой скоростью (профессор даже попал на обложку журнала Time), поэтому он отправляет своих учеников-мутантов на все более опасные и экстремальные миссии. Во время одной из них Иксмены оказываются в космосе, где в результате всплеска солнечной энергии в Джин Грей (Софи Тернер) пробуждается зловещая сила ‒ Феникс.

Создатели проекта обещают, что «Темный Феникс» станет одной из самых страшных и мрачных глав киносаги, а примерно в середине фильма зрителей ждет внезапный сюжетный твист, который резко изменит курс франшизы и направит ее в совершенно другую сторону.

Постановкой занимался дебютировавший в режиссуре сценарист и продюсер Саймон Кинберг («Люди Икс: Последняя битва», «Люди Икс: Дни минувшего будущего»).