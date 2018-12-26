Кира Найтли рассказала о нервных срывах в начале карьеры

Об этом Найтли рассказала в новом интервью для The Sunday Times' Style. Знаменитость призналась, что была не готова к славе, а вместе с ней и давлению, которые обрушились на нее в семнадцать лет — именно в столь юном возрасте Кира и добилась известности, снявшись в фильме "Играй как Бэкхем" (Bend It Like Beckham). Тогда врачи диагностировали у звезды посттравматическое стрессовое расстройство. Как рассказала Найтли, справиться с тяжелой ситуацией ей помогли семья и друзья, пишет Kinoafisha.ua.

«Я думала о том, чтобы бросить все. Особенно, когда у меня был срыв»,— призналась Кира.

Тогда же актриса столкнулась с тем, что ее внешность тщательно изучается и обсуждается — в прессе ходили слухи о том, что у Киры анорексия. Звезда признавалась, что пытается набрать вес, но в итоге все равно сталкивалась с критикой любых своих поступков. Стремление все время быть идеальной спровоцировало панические атаки. Из-за нестабильного состояния Найтли была вынуждена взять годичный перерыв в работе. В 2003 году Кира снялась в первой части "Пиратов Карибского моря" — франшиза стала очень успешной и принесла Кире настоящую мировую популярность.