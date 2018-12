Кира Найтли рассказала о нервных срывах в начале карьеры

Об этом Найтли рассказала в новом интервью для The Sunday Times' Style. Знаменитость призналась, что была не готова к славе, а вместе с ней и давлению, которые обрушились на нее в семнадцать лет — именно в столь юном возрасте Кира и добилась известности, снявшись в фильме "Играй как Бэкхем" (Bend It Like Beckham). Тогда врачи диагностировали у звезды посттравматическое стрессовое расстройство. Как рассказала Найтли, справиться с тяжелой ситуацией ей помогли семья и друзья, пишет Kinoafisha.ua.