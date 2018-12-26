Голливуд побил новый рекорд по кассовым сборам

На рост продаж повлиял выход таких блокбастеров, как «Черная пантера», «Мстители: Война бесконечности» и «Дэдпул 2» и «Мир Юрского периода 2». При этом в 2017 году отмечался резкий спад посещаемости кинотеатров, в связи с чем в Голливуде опасались, что люди перестанут ходить в кино и все чаще будут смотреть фильмы при помощи стриминговых сервисов, таких как Netflix, Apple и Amazon, пишет Lenta.ru.