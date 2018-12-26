Netflix оказался доволен «Ведьмаком» с Генри Кавиллом и хочет добавки

Отметим, что никаких официальных комментариев представителей потокового сервиса по поводу нового шоу, пока не поступало, поэтому стоит относиться с подобным сведениям с известной долей недоверия. Далеко не все поклонники «Ведьмака» были в восторге от того образа главного героя, который был представлен ранее, пишет Kinonews.ru.