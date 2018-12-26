Netflix оказался доволен «Ведьмаком» с Генри Кавиллом и хочет добавки

Руководство потокового сервиса Netflix в восторге от первых тестовых материалов сериала «Ведьмак», создаваемого по мотивам популярных произведений и серии видеоигр, и намерено заказать сразу несколько сезонов, не дожидаясь выхода первого. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Comic Book.
Отметим, что никаких официальных комментариев представителей потокового сервиса по поводу нового шоу, пока не поступало, поэтому стоит относиться с подобным сведениям с известной долей недоверия. Далеко не все поклонники «Ведьмака» были в восторге от того образа главного героя, который был представлен ранее, пишет Kinonews.ru.
Напомним, что, по сведениям издания Variety, за каждый эпизод первого сезона Генри Кавилл, играющий Геральта, получает около 400 тысяч долларов. Это не самая высокая ставка на американском телевидении. Кавиллу составят компанию Фрея Аллан («В пустыне смерти») в роли Цири и Аня Чалотра («Wanderlust») в роли Йеннифэр. Лорен Шмидт, являвшаяся ранее продюсером сериалов Netflix «Сорвиголова» и «Защитники», назначена шоураннером проекта и его исполнительным продюсером.
Точная дата релиза проекта пока не называлась.