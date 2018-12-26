Джонни Депп попрощался с Джеком Воробьем

«Мы хотим привнести новую энергию и жизненную силу. Я люблю предыдущие фильмы, но Ретт Риз и Пол Верник заинтересовались эти проектом именно потому, потому что мы хотим придать ему новое ускорение. Именно это задание они и получили от нас», - прокомментировал он, пишет Kinonews.ru.

На каком персонаже сфокусируется сюжет шестой части, пока не уточнялось. Высказывались разные предположения, в том числе и довольно экзотические. Например, что главным действующим лицом станет пиратка по имени Рэдд. Эта героиня присутствует в оригинальном аттракционе «Пираты Карибского моря», на основе которого в свое время были сняты популярные фильмы с участием Деппа.