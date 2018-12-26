Джонни Депп попрощался с Джеком Воробьем

Джонни Депп действительно не будет принимать участие в дальнейшем развитии популярной франшизы «Пираты Карибского моря». Эту информацию подтвердил глава производственного департамента студии Walt Disney Шон Бейли.
«Мы хотим привнести новую энергию и жизненную силу. Я люблю предыдущие фильмы, но Ретт Риз и Пол Верник заинтересовались эти проектом именно потому, потому что мы хотим придать ему новое ускорение. Именно это задание они и получили от нас», - прокомментировал он, пишет Kinonews.ru.
На каком персонаже сфокусируется сюжет шестой части, пока не уточнялось. Высказывались разные предположения, в том числе и довольно экзотические. Например, что главным действующим лицом станет пиратка по имени Рэдд. Эта героиня присутствует в оригинальном аттракционе «Пираты Карибского моря», на основе которого в свое время были сняты популярные фильмы с участием Деппа.
Отметим, что у шестой серии «Пиратов Карибского моря» пока нет утвержденного съемочного графика и возможной даты релиза. Ожидается, что картина может быть представлена зрителям не ранее 2020 года. Пятая часть под названием «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», вышла в 2017 году и собрала в мировом прокате около 800 миллионов долларов.