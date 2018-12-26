Ср, 26.12.2018
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Живопись, абсент, страсть…. Смотрите все это в ленте «Ван Гог. На пороге вечности»

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Willem Dafoe Vincent van Gogh'na filmis «Igaviku väravas»

ФОТО: IMDB

Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном.

Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со всей страстью. В то время его холсты почти не продавались, а сегодня — одни из самых дорогих в мире. Как истинный гений, он всегда находился на пороге вечности…

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