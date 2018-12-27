Новый Джеймс Бонд может стать трансгендером?

Напомним, Дэниэл Крэйг вернется в роли агента 007 в 25-й серии бондианы, но скорее всего, это будет его последнее появление в этом образе. Так что продюсерам франшизы так или иначе придется искать замену, пишет Kinoafisha.ua.

Уже ходили слухи и предложения сделать Джеймса Бонда чернокожим (предлагалась кандидатура Идриса Эльбы), а также сделать его женщиной. А теперь Доминик Уэст в беседе с The Sunday Times предложил сделать агента британской разведки трансгендером.

«Мне кажется, трансгендерный Бонд был бы крут. Есть одна очень крутая женщина, которая является женой актера, с которым я снимался в фильме »Колетт«. Она — капитан в области электронной инженерии, а также самый высокопоставленный трансгендерный солдат в армии», — сказал Уэст.

Речь о женщине по имени Ханна Уинтерборн, которая совершила два тура по Афганистану и которая замужем за трансгендерным актером Джейком Графом.

Уэст добавил: «Это красивая блондинка, которая может быть Бондом, да. На самом деле это блестящая идея. Ведь в действительности в армии много трансгендеров. И они идеальны, потому что могут делать что угодно».