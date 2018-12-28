13 мультфильмов, доказывающих, что анимационное кино захватывает не меньше обычного

Хранитель Луны (Mune, le gardien de la lune), 2014

Фавн Мьюн живет на необычной планете, где день меняют на ночь вручную, поочередно помещая на небо Солнце и Луну. Однажды Мьюна назначают ответственным за этот ритуал, однако в первый же день он теряет Луну, а Солнце похищает царь подземного мира Некрос. Чтобы вернуть светила, а жителям планеты — день и ночь, Мьюн вместе с девочкой, сделанной из воска, и хранителем Солнца отправляется в долгое и опасное путешествие.

По ту сторону изгороди (Over the Garden Wall), 2014

Мультипликационный мини-сериал «По ту сторону изгороди» рассказывает о двух братьях по имени Грег и Вирт, которые должны пройти через загадочный и полный опасностей лес, чтобы снова попасть к себе домой. Старший Вирт — тихий и скромный подросток, который любит пофилософствовать и пишет стихи, а младший Грег, носящий на голове чайник, а под мышкой лягушку, поет и сочиняет песни. На пути им встречаются люди и звери, один из которых — Фред, говорящий конь, а другой — Зверь, таинственное чудовище, которое превращает людей в деревья.

Укрась прощальное утро цветами обещания (Sayonara no asa ni yakusoku no hana o kazaro), 2018

Макия принадлежит к роду бессмертных людей, которые, достигнув подросткового возраста, перестают стареть. Однако жизнь их не так уж проста: обычные люди постоянно пытаются выведать тайну бессмертия, а однажды воины соседнего государства вторгаются к ним, чтобы похитить одну из девушек и сделать ее матерью их бессмертного правителя. Макие удается бежать, и во время блуждания по лесу она находит брошенного младенца, которого берет под свою опеку. Проходят годы, ребенок превращается в юношу — и между ним и Макией вспыхивают чувства.

Девять (9), 2009

В недалеком будущем население Земли и все живое на ней оказалось уничтоженным механическими монстрами, которых создали сами люди. Перед смертью один ученый сделал 9 тряпичных кукол, наделив их частицами своей души и воспоминаний. Последней, девятой, кукле ученый оставил и особое задание: она должна победить бездушные машины, чтобы у жизни появился еще один шанс.

Кошачья жизнь (Une vie de chat), 2010

Кот Дино живет у маленькой девочки Зои и ее мамы, которая работает в полиции. Папу Зои убили гангстеры, и с тех пор она совсем перестала разговаривать. Каждую ночь Дино куда-то уходит, а утром приносит Зои разные подарки, одним из которых оказался драгоценный браслет. Девочка узнает, что украшение было частью похищенной коллекции, и решает проследить за котом. Оказалось, что Дино входит в банду грабителей, в которой также состоит и ее добрая няня.

Патэма наоборот (Sakasama no Patema), 2013

После глобальной катастрофы все люди на Земле разделились на две группы: одни остались обычными людьми, а на других перестала действовать гравитация. Те, кто теперь не мог ходить по земле, вынуждены были спрятаться в подземных убежищах, где небом им служили потолки построенных лабиринтов. Живущие на поверхности не знали о существовании подземного народа и считали, что люди, улетающие в небо, — души грешников. Но Патэма, принцесса подземного мира, не может усидеть на месте и часто бродит по лабиринтам. Больше всего она любит ходить в запретную зону, и одна из таких ее вылазок приводит к неожиданным последствиям.

Выходные (Weekends), 2017

15-минутный мультфильм рассказывает о мальчике 6–7 лет, чьи родители развелись. Теперь он вынужден жить на 2 дома: будни он проводит с мамой, а выходные — с папой. Моменты реальной жизни, которые он проводит с отцом, играя в приставку или смотря кино по телевизору, перемежаются с сюрреалистичными сценами так, что становится непонятно, где реальность, а где вымысел. 15-минутный мультфильм рассказывает о мальчике 6–7 лет, чьи родители развелись. Теперь он вынужден жить на 2 дома: будни он проводит с мамой, а выходные — с папой. Моменты реальной жизни, которые он проводит с отцом, играя в приставку или смотря кино по телевизору, перемежаются с сюрреалистичными сценами так, что становится непонятно, где реальность, а где вымысел.

Аврил и поддельный мир (Avril et le monde truqué), 2015