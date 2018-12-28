13 мультфильмов, доказывающих, что анимационное кино захватывает не меньше обычного

Мультипликация — жанр гораздо более серьезный, чем мы привыкли считать. Нарисованные, неважно, от руки или на компьютере, герои наделены теми же чувствами, что и люди из плоти и крови, а мастерство мультипликаторов дает возможность превращать даже обыденные сцены в нечто волшебное и неповторимое.
Форма голоса (Koe no katachi), 2016
Главный герой мультфильма Сея Исида — ученик одной из японских школ. В его класс приходит новенькая, глухонемая девочка Секо Нисимия. Одноклассники начинают издеваться над ней, а больше других в этом усердствует Сея, причем так, что несколько раз ломает слуховой аппарат Секо, а затем и вовсе повреждает ей уши. Девочку переводят в другую школу, всю вину за издевательства сваливают на Сею — и он сам становится объектом травли. Не в силах выдержать этого, Сея решается на самоубийство, но останавливается, а через несколько лет встречает Секо в старшей школе, пишет Adme.ru.
Какой чудесный день (It’s Such a Beautiful Day), 2012
«Какой чудесный день» — это, наверное, самый необычный мультфильм на свете. Главный герой Билл, нарисованный как будто детской рукой, обычный, ничем не примечательный офисный работник, однажды узнает, что у него есть наследственное психическое заболевание. Вместе с голосом диктора мы пройдем через безумные вещи, которые происходят то ли в реальности, то ли в голове Билла, и узнаем о странных ритуалах из его повседневной жизни, например о привычке брать фрукты с дальнего конца лотка по одной очень необычной причине.
Ученик чудовища (Bakemono no ko), 2015
9-летний Рен потерял мать, и родственники решили забрать его к себе, однако мальчик, не желая переезжать, сбегает от них и случайно попадает в параллельную реальность, где обитают очеловеченные животные. В этом мире правит Великий Мастер, который чувствует приближение смерти и выбирает себе преемника, на чью роль претендуют два мастера единоборств: Свиногор, у которого много учеников и двое детей, и Медвежут, не имеющий ни того ни другого, что делает его неподходящим кандидатом. Медвежут, желая доказать, что он хороший учитель, предлагает Рену стать его учеником и за несколько лет делает его мастером боевых искусств.
В этом уголке мира (Kono sekai no katasumi ni), 2016
Япония, Хиросима, 1944 год. Девушка по имени Судзу Урано покидает родной город и переезжает в Куре, в семью мужа, где берет на себя все заботы по домашнему хозяйству. Члены новой семьи Судзу — добрые и спокойные люди, живущие обычной размеренной жизнью. Но в их город приходит война, и люди из-за бомбардировок вынуждены прятаться в бункерах и питаться тем, что растет под ногами. Однажды Судзу натыкается на неразорвавшуюся бомбу и теряет руку, а спустя некоторое время решает вернуться в Хиросиму, но на ее родной город сбрасывают атомную бомбу.
Твое имя (Kimi no na wa), 2016
Таки и Мицуха — двое подростков, живущих в разных местах. Старшеклассница Мицуха живет в провинции, а старшеклассник Таки — в центре Токио. Однажды Мицуха загадала желание хотя бы в другой жизни стать красивым парнем, живущим в столице, и, засыпая, волшебным образом перенеслась в тело Таки, а сам Таки оказался в теле Мицухи. Они начинают проживать часть жизней друг друга, но эта способность исчезает так же внезапно, как и появилась. Таки решает отыскать Мицуху, однако это оказывается непростым делом.
Хранитель Луны (Mune, le gardien de la lune), 2014
Фавн Мьюн живет на необычной планете, где день меняют на ночь вручную, поочередно помещая на небо Солнце и Луну. Однажды Мьюна назначают ответственным за этот ритуал, однако в первый же день он теряет Луну, а Солнце похищает царь подземного мира Некрос. Чтобы вернуть светила, а жителям планеты — день и ночь, Мьюн вместе с девочкой, сделанной из воска, и хранителем Солнца отправляется в долгое и опасное путешествие.
По ту сторону изгороди (Over the Garden Wall), 2014
Мультипликационный мини-сериал «По ту сторону изгороди» рассказывает о двух братьях по имени Грег и Вирт, которые должны пройти через загадочный и полный опасностей лес, чтобы снова попасть к себе домой. Старший Вирт — тихий и скромный подросток, который любит пофилософствовать и пишет стихи, а младший Грег, носящий на голове чайник, а под мышкой лягушку, поет и сочиняет песни. На пути им встречаются люди и звери, один из которых — Фред, говорящий конь, а другой — Зверь, таинственное чудовище, которое превращает людей в деревья.
Укрась прощальное утро цветами обещания (Sayonara no asa ni yakusoku no hana o kazaro), 2018
Макия принадлежит к роду бессмертных людей, которые, достигнув подросткового возраста, перестают стареть. Однако жизнь их не так уж проста: обычные люди постоянно пытаются выведать тайну бессмертия, а однажды воины соседнего государства вторгаются к ним, чтобы похитить одну из девушек и сделать ее матерью их бессмертного правителя. Макие удается бежать, и во время блуждания по лесу она находит брошенного младенца, которого берет под свою опеку. Проходят годы, ребенок превращается в юношу — и между ним и Макией вспыхивают чувства.
Девять (9), 2009
В недалеком будущем население Земли и все живое на ней оказалось уничтоженным механическими монстрами, которых создали сами люди. Перед смертью один ученый сделал 9 тряпичных кукол, наделив их частицами своей души и воспоминаний. Последней, девятой, кукле ученый оставил и особое задание: она должна победить бездушные машины, чтобы у жизни появился еще один шанс.
Кошачья жизнь (Une vie de chat), 2010
Кот Дино живет у маленькой девочки Зои и ее мамы, которая работает в полиции. Папу Зои убили гангстеры, и с тех пор она совсем перестала разговаривать. Каждую ночь Дино куда-то уходит, а утром приносит Зои разные подарки, одним из которых оказался драгоценный браслет. Девочка узнает, что украшение было частью похищенной коллекции, и решает проследить за котом. Оказалось, что Дино входит в банду грабителей, в которой также состоит и ее добрая няня.
Патэма наоборот (Sakasama no Patema), 2013
После глобальной катастрофы все люди на Земле разделились на две группы: одни остались обычными людьми, а на других перестала действовать гравитация. Те, кто теперь не мог ходить по земле, вынуждены были спрятаться в подземных убежищах, где небом им служили потолки построенных лабиринтов. Живущие на поверхности не знали о существовании подземного народа и считали, что люди, улетающие в небо, — души грешников. Но Патэма, принцесса подземного мира, не может усидеть на месте и часто бродит по лабиринтам. Больше всего она любит ходить в запретную зону, и одна из таких ее вылазок приводит к неожиданным последствиям.
Выходные (Weekends), 2017
Аврил и поддельный мир (Avril et le monde truqué), 2015
Во Франции, которой правит император Наполеон IV, стоит 1941 год. В мире, не знающем электричества, авиации и прочих достижений науки, царят паровые машины, а уголь и дрова заменяют все источники энергии. Родители Аврил, изобретатели, работавшие над эликсиром бессмертия, внезапно исчезают, так же как и множество ученых по всему миру в течение последних 30 лет. В наследство от мамы и папы девушке достается говорящий кот Дарвин, с которым она в сопровождении юноши по имени Юлиус и пожилого изобретателя Попса отправляется на их поиски по дебрям стимпанкового мира.