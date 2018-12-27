Запустят сериал о сложностях мира порно

Именитый российский продюсер Александр Роднянский, один из создателей фильма «Левиафан» готовится запустить многосерийный фильм о порноиндустрии совместно с призером Каннского кинофестиваля, венгерским режиссером Корнелем Мундруцо. Об этом сообщает портал Variety.
Главная героиня первого сезона сериала Everybody’s Woman ("Всеобщая женщина") — девушка, ставшая актрисой фильмов для взрослых из-за финансовых трудностей, пишет Rus.tvnet.lv.
Создатели кинокартины покажут зрителям все сложности, с которыми столкнется героиня при прохождении кастинга, продвижении по карьерной лестнице и борьбе за справедливость.
Роднянский пояснил: "Проблема эксплуатации женщин шире, чем порноиндустрия. Мы просто рассматриваем ее через эту призму, но концепция универсальна.
Наша главная задача — рассказать историю женщины, которая борется за возвращение своей власти".
Сценаристка Everybody’s Woman Ката Вебер добавила: "Очень важно смотреть на изменяющийся мир глазами женщины. Легко судить о порно, ведь в основе этой индустрии лежит массовая эксплуатация женского тела. Но мне как сценаристу важнее узнать все законы, по которым стремительно развивается эта отрасль".
Съемки сериала пройдут в Будапеште, дата выпуска будет объявлена позднее.
Александр Роднянский известен как продюсер фильмов "Левиафан" и "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева.
Фильм Корнеля Мундруцо "Белый Бог" победил в номинации "Особый взгляд Каннского кинофестиваля" в 2014 году.