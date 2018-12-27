Запустят сериал о сложностях мира порно

Создатели кинокартины покажут зрителям все сложности, с которыми столкнется героиня при прохождении кастинга, продвижении по карьерной лестнице и борьбе за справедливость.

Роднянский пояснил: "Проблема эксплуатации женщин шире, чем порноиндустрия. Мы просто рассматриваем ее через эту призму, но концепция универсальна.

Наша главная задача — рассказать историю женщины, которая борется за возвращение своей власти".

Сценаристка Everybody’s Woman Ката Вебер добавила: "Очень важно смотреть на изменяющийся мир глазами женщины. Легко судить о порно, ведь в основе этой индустрии лежит массовая эксплуатация женского тела. Но мне как сценаристу важнее узнать все законы, по которым стремительно развивается эта отрасль".