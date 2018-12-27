«Кошмар на улице Вязов» получит новый перезапуск

В 2010-м New Line Cinema попытались перезапустить культовую хоррор-франшизу «Кошмар на улице Вязов», однако дальше одного фильма дело так и не зашло.
Через несколько лет стало известно о планах по созданию второго ребута, который, как выяснилось, студия по-прежнему собирается выпустить, пишет Film.ru.
Сценарист Дэвид Джонсон трудится над скриптом новой картины ещё с 2015 года и в интервью GameSpote заявил, что «проект всё ещё разрабатывается»: «Думаю, все хотят снова увидеть Фредди, поэтому его возвращение неизбежно». Другими подробностями Джонсон делиться не стал.
Предыдущий перезапуск «Кошмара на улице Вязов» с Джеком Эрлом Хэйли в образе Фредди Крюгера собрал неплохую кассу, но был негативно воспринят большинством критиков и фанатов.
Пару лет назад интерес к роли Крюгера выражал Кевин Бэйкон, но рассматривают ли его кандидатуру студийные боссы пока неизвестно. Недавно и сам Роберт Инглунд вновь примерил на себя образ легендарного маньяка, но лишь в одной серии ситкома «Голдберги».