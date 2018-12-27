«Кошмар на улице Вязов» получит новый перезапуск

Через несколько лет стало известно о планах по созданию второго ребута, который, как выяснилось, студия по-прежнему собирается выпустить, пишет Film.ru.

Сценарист Дэвид Джонсон трудится над скриптом новой картины ещё с 2015 года и в интервью GameSpote заявил, что «проект всё ещё разрабатывается»: «Думаю, все хотят снова увидеть Фредди, поэтому его возвращение неизбежно». Другими подробностями Джонсон делиться не стал.

Предыдущий перезапуск «Кошмара на улице Вязов» с Джеком Эрлом Хэйли в образе Фредди Крюгера собрал неплохую кассу, но был негативно воспринят большинством критиков и фанатов.