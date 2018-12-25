Майкл Б. Джордан и Сильвестр Сталлоне встретятся с противником в "Криде 2"

Жизнь Адониса Крида превратилась в компромисс. Разрываясь между личными обязательствами и подготовкой к ответственному матчу, он оказался в самой серьезной ситуации в своей жизни. Тот факт, что его противник связан с прошлым его семьи, лишь усиливает напряжение от предстоящего боя на ринге. Все это время рядом с ним находится Рокки Бальбоа, и вместе Рокки с Адонисом предстоит встретиться с их общим наследием, спросить себя, за что стоит бороться, и понять, что нет ничего важнее семьи. Основная мысль Крида 2 - о возвращении к основам, чтобы узнать, что сделало тебя чемпионом, и помнить, что где бы ты ни был, ты не сможешь уйти от своей истории.