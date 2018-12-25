Вт, 25.12.2018

Netflix выпустит сериал о помощниках Шерлока Холмса

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FILE- In this July 17, 2017, file photo the Netflix logo is displayed on an iPhone in Philadelphia. Netflix announced Monday, Oct. 22, 2018, that it plans to borrow another $2 billion to help pay for the exclusive series and movies that its management credits for helping its video streaming service reel in millions of new subscribers during the past five years. (AP Photo/Matt Rourke, File)

ФОТО: Matt Rourke / AP

Стрим-сервис Netflix начал работу над новым сериалом «Ополченцы» (The Irregulars), который расскажет о группе бездомных, помогающих Шерлоку Холмсу в расследованиях. Том Байдвелл («Обитатели холмов») напишет сценарий проекта.

Члены «Ополченцев с Бейкер-стрит» регулярно появляются в произведениях Артура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе. Группа бездомных детей, они являются ушами и глазами легендарного детектива на улицах Лондона, подслушивая и подсматривая за всем, что происходит. Именно они поставляли Холмсу информацию, ценную для очередного расследования, пишет Kinopoisk.ru.

В 2007 году BBC выпустил сериал «Шерлок Холмс и чумазые сыщики с Бейкер-стрит», также рассказывающий об отношениях детектива и его помощников.

«У Шерлока Холмса была группа уличных ребятишек, которых он использовал для сбора улик, — говорит Байдвелл. — Так что наш сериал предполагает: а что если Шерлок был наркоманом и разгильдяем, и именно дети раскрывали дело, а ему доставалась слава?»

«Это мой проект мечты и моя самая старая идея (я пытался продать ее уже 10 лет), — добавил сценарист. — Netflix полностью поддержал наш сериал и позволяет нам рассказать историю так, как мы сами хотим».

После выхода сериала «Шерлок» в 2010 году продюсеры наперегонки бросились создавать собственные версии классического персонажа. В Америке вышел сериал «Элементарно», где действие перенесли в Нью-Йорк, а скоро в кинотеатрах появится фильм «Холмс & Ватсон», комедия о детективе и его помощнике.

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