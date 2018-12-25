«Черное зеркало: «Бармаглот» будет интерактивным фильмом

В сети появились первые подробности «Бармаглота» — полнометражного фильма, который является частью сериала «Черное зеркало». Согласно источникам, картина будет интерактивной, и зрители смогут сами выбирать, как станет развиваться сюжет. В общей сложности для проекта было отснято более пяти часов материала, но не уточняется, как именно подписчики Netflix будут влиять на поведение героев.