Назван любимый фильм года у россиян

Лента с Фрэнсис Макдорманд, Вуди Харрельсоном и Сэмом Рокуэллом рассказывает о женщине, которая требует от полицейских найти убийцу ее дочери. За фильм Макдорманд получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль», а Рокуэлл взял награду в категории «Лучший актер второго плана». На «КиноПоиске» картина получила 8,1 из 10 баллов.

Лучшим сериалом признан «Видоизмененный углерод» — футуристическая детективная история, основанная на одноименном романе Ричарда Моргана. Премьера первого сезона прошла в феврале, а летом шоу продлили на второй сезон, к созданию которого приступят в начале 2019 года. Сериал получил 7,5 балла на «КиноПоиске».