Раскрыты подробности продолжения «Человека-паука»

Далее могут быть спойлеры.

По словам Джилленхола, главными злодеями в боевике станут элементали — существа, способные управлять водой, землей, огнем и воздухом, а также вызывать стихийные бедствия. Артист сыграет Мистерио — врага Человека-паука, который в новой картине внезапно перейдет на сторону своего противника и вместе с Питером Паркером будет бороться против элементалей, сообщает Lenta.ru.

«Миру будет угрожать опасность в виде элементалей, а Мистерио — тот, кто знает о них многое, и тот, кто хочет защитить мир. Ник Фьюри просит его помочь, потому что он единственный, кто сколько-то понимает их», — отметил Джилленхол. Он добавил, что его персонаж станет «хорошим парнем».

Джейкоб Баталон, исполняющий роль лучшего друга Питера Паркера Неда, рассказал, что «Человек-паук: Вдали от дома» — это «фильм о ребятах во время европейских каникул». Он заявил, что в киноленте будет много путешествий, а также много моментов, связанных с отношениями.