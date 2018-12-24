Вышел первый трейлер российского хоррора «Отрыв»

В центре сюжета находится компания друзей-путешественников (Ингрид Олеринская, Денис Косяков, Ирина Антоненко, Андрей Назимов, Михаил Филиппов), которые решили незабываемо встретить Новый год, поднявшись на вершину горы на стареньком фуникулёре. Герои уже предвкушают как весело съедут вниз под бой курантов и взрывы салютов, но внезапно весёлое и беззаботное приключение оборачивается сущим кошмаром: в самый разгар праздника хлипкий вагончик застревает над пропастью. Осознав, что помощи им ждать неоткуда, ребята сначала вступают в смертельную схватку с холодом и высотой, а затем и друг с другом, передает Film.ru.