«Аквамен» показал самый слабый старт для фильмов киновселенной DC

За дебютный уикенд в США «Аквамен» с Джейсоном Момоа собрал лишь $67,4 миллиона, таким образом показав самый слабый старт в домашнем прокате среди картин из киновселенной DC.
Однако блокбастер Джеймса Вана еще вполне может нагнать своих предшественников за счет грядущих рождественских каникул. Аналитики также предполагают, что итоговые общемировые сборы «Аквамена» достигнут $1 миллиарда (сейчас они составляют $482,8 млн), пишет Film.ru.
На второй строчке американского бокс-офиса дебютировал мюзикл «Мэри Поппинс возвращается» с $22,235 млн. Третье место досталось еще одному новичку этой недели, «Бамблби», который заработал $21 миллион.
Четвертую позицию занимает мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» и его $16,5 миллиона (общемировые сборы – $129,6 млн). Замыкает пятерку лидеров драма Клинта Иствуда «Наркокурьер», пополнившая свою копилку на $9,95 миллиона.