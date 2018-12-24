Фильмы 2018 года. Главные разочарования

Естественно, у всех есть свои критерии оценки успешности того или иного кинопроекта. Более того, они могут сильно отличаться в каждом конкретном случае и зависеть от множества факторов влияющих на восприятие. Поэтому любая попытка вывести некое «среднее значение» совершенно обречена. В данном случае мы лишь попытаемся перечислить проекты, вызвавшие наибольший резонанс, как в положительном, так и отрицательном смысле. И начнем именно с последнего, пишет Kinonews.ru.

«Бегущий в лабиринте 3: Лекарство от смерти» (2018)

Назвать провальным фильм, который при бюджете в 65 миллионов долларов собрал в прокате почти 300 миллионов, язык вряд ли повернется, но и успешным завершение трилогии, начинавшейся достаточно бодро, считать нельзя. То ли жанр молодежных апокалипсисов себя полностью исчерпал, то ли режиссер с подозрительной фамилией Болл просто не справился.

«Пятьдесят оттенков свободы» (2018)

Вероятно, к фильмам этой серии вообще неприменимо понятие «разочарование», равно как и не ясно как вообще может нравиться литературный первоисточник и его воплощение на экране. 370 миллионов долларов кассовых сборов при мизерном бюджете, увы, означают, что такая продукция будет выпускаться и далее.

«Излом времени» (2018)

Фильм, который был «темной лошадкой» 2018 года, оказался довольно странным пусть и красочным экспериментом по утилизации популярности Опры Уинфри. Наличие большого числа популярных актеров не исправило ситуацию. Вполне возможно, причина создания этого фильма просто скрыта от понимания непосвященных, так как рассчитывать на что-то с таким сценарием и режиссурой было странно.

«Tomb Raider: Лара Крофт» (2018)

В полку неудачных экранизаций крайне удачных игровых франшизы прибыло. Фильм, возможно, и окупился, но рассчитывать на продолжение приключений Лары в обозримом будущем не стоит. Самое простое объяснение - мискастинг главной героини. При всем уважении к Алисии Викандер образ расхитительницы гробниц никак не вяжется с ее скандинавской холодностью... и прочими не слишком выдающимися параметрами.

«Тихоокеанский рубеж 2» (2018)

Эту историю надо было закончить после не слишком убедительного проката первой серии. Но некоторым студиям нужно два провала, чтобы убедиться в том, что Годзилла может быть только один, и других зрители не смогут переварить.

«Такси 5» (2018)

Представить, что некогда любимая многими франшиза превратится в такое, было сложно. Но это случилось. И даже фансервис, больше похожий на паразитирование, фильму не помог.

«Хан Соло: Звездные войны. Истории» (2018)

Единственное, что и правда разочаровывает во втором спин-оффе «Звездных войн», - это его кассовые сборы. В целом фильм вполне неплох, даже с учетом несколько странного выбора исполнителя главной роли. Ошибки рекламной кампании и самоуверенность руководства студии Lucasfilm стали причиной этой первой в истории франшиза неудачи. Будем надеяться, что все необходимые выводы были сделаны.

«Хищник» (2018)

Признаемся себе честно: надежда была. Хотя бы потому, что в этот раз развитием знаменитой в прошлом франшизы занимался человек, который имеет к ней самое непосредственное отношение. Тем сильнее оказалось разочарование. Вероятно, «Хищник» Шейна Блэка - главный провал 2018 года.

«Девушка, которая застряла в паутине» (2018)

Если для Нуми Рапас участие в экранизации произведений Стига Ларссона дало старт ее кратковременному успеху в Голливуде, Клер Фой, приобщившись к «Девушке», рискует поставить крест на карьере в полнометражном кино. Полный провал, как творческий, так и финансовый.

«Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда» (2018)

Да, почти 600 миллионов долларов в прокате, что вполне достаточно, чтобы окупить 200-миллионный бюджет. Но, положив руку на сердце, у кого повернется язык назвать «успехом» то, что сделали Дж.К. Роулинг и компания со вторым фильмом серии? Проект нужно просто завершить на пока еще высокой ноте третьей серией, а не растягивать его на пять.

«Робин Гуд: Начало» (2018)

Что это вообще было? Восстание «желтых жилетов» в средневековой Англии? Надо уволить без выходного пособия решительно всех, кто создавал это странное произведение, провал которого был легко прогнозируемым задолго до выхода в прокат.

«Хроники хищных городов» (2018)