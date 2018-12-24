Стало известно имя отца Дарта Вейдера

Тайна рождения Энакина Скайуокера, занимавшая мысли фанатов «Звездных войн» на протяжении многих лет, наконец оказалась раскрыта. Как сообщает издание Dork Side, секрет был раскрыт в 25-м выпуске комикса Darth Vader. По поводу зачатия Энакина ранее высказывались разные предположения, основанные на высказывании матери Энакина Шми Скайуокер из фильма «Звездные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза».
Она, как известно, утверждала, что у ее ребенка не было биологического отца. Рыцарь-джедай Квай-Гон Джинн предполагал, что Энакин был зачат самой Силой, и именно этим объяснялись его необычные способности, в частности молниеносная реакция и умение даже в крайне юном возрасте чинить сложнейшую технику и управлять высокоскоростными транспортными средствами, пишет Kinonews.ru.
Как следует из комикса, своего рода отцом Энакина Скайуокера оказался сам Палпатин, сумевший создать жизнь с помощью манипуляций Силой, которым он в свою очередь обучился у своего наставника прежде, чем убил последнего. В фильме «Звездные войны: Эпизод 3 - Месть Ситхов» Палпатин намекал повзрослевшему Энакину на такую возможность, и утверждал, что такому его не смогут научить джедаи.