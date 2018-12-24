Стало известно имя отца Дарта Вейдера

Она, как известно, утверждала, что у ее ребенка не было биологического отца. Рыцарь-джедай Квай-Гон Джинн предполагал, что Энакин был зачат самой Силой, и именно этим объяснялись его необычные способности, в частности молниеносная реакция и умение даже в крайне юном возрасте чинить сложнейшую технику и управлять высокоскоростными транспортными средствами, пишет Kinonews.ru.