Крис Пайн спел рождественскую песню для мультфильма «Человек-паук»

Кроме представленных треков, в «A Very Spidey Christmas» входят «Joy to the World» Шамеика Мура, «Up on the House Top» Пайна и «The Night Before Christmas 1967 (Spoken Word)», которую Йорма Такконе зачитывает как Человек-паук из мультсериала 1967 года. Альбом уже доступен в iTunes.