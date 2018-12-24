Сюжет новых «Звездных войн» развернется спустя год после 8-го эпизода

Сюжет «Последних джедаев» стартовал сразу после окончания «Пробуждения Силы» — лента стала прямым продолжением седьмого эпизода. Временной скачок на год позволит героям и злодеям перевести дух и начать девятый эпизод с новой точки, без прочной привязки к предыдущему фильму, пишет Kinopoisk.ru.

Съемки девятого эпизода проходят в обстановке строжайшей секретности, студия тщательно избегает любых сливов информации. Сценарий печатается на красной бумаге, которую нельзя сфотографировать, а сам текст никогда не остается у актеров на руках.