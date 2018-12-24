Комедию «Один дома» ждет перезапуск
24 декабря 2018, 12:44
Сценарий к новому фильму должны будут написать комики из шоу «Субботним вечером в прямом эфире» Майки Дэй и Стритер Сейдел.
Студии Disney и Fox планируют вернуть на экраны комедию «Один дома». В настоящий момент этот проект находится в огромном приоритете для компаний. Об этом сообщает SplashReport.
Над сценарием фильма работают Майки Дэй и Стритер Сейдел (музыкально-юмористическая передача «Субботним вечером в прямом эфире»). Что же касается режиссера, то студии в настоящий момент занимаются поисками этого человека, передает Life.ru.
По словам источника, который передал эту информацию журналистам, зрителей ждет не ремейк, а прямое продолжение серии с новыми героями. Аналогичная ситуация недавно произошла с фильмом «Джуманджи».