Пн, 24.12.2018

Комедию «Один дома» ждет перезапуск

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"Один дома"

ФОТО: Rights Managed / 20TH CENTURY FOX / Ronald Grant

Сценарий к новому фильму должны будут написать комики из шоу «Субботним вечером в прямом эфире» Майки Дэй и Стритер Сейдел.

Студии Disney и Fox планируют вернуть на экраны комедию «Один дома». В настоящий момент этот проект находится в огромном приоритете для компаний. Об этом сообщает SplashReport.

Над сценарием фильма работают Майки Дэй и Стритер Сейдел (музыкально-юмористическая передача «Субботним вечером в прямом эфире»). Что же касается режиссера, то студии в настоящий момент занимаются поисками этого человека, передает Life.ru.

По словам источника, который передал эту информацию журналистам, зрителей ждет не ремейк, а прямое продолжение серии с новыми героями. Аналогичная ситуация недавно произошла с фильмом «Джуманджи».

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