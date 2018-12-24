«Щелкунчик и четыре королевства» назван одним из худших фильмов 2018 года

На первом месте антирейтинга оказалась криминальная драма под названием "Кодекс Готти" (режиссер Кевин Коннолли). В ленте главного американского мафиози сыграл Джон Траволта. На сайте Rotten Tomatoes, агрегирующем отзывы и рецензии, картина получила рейтинг 0 процентов, пишет Life.ru.

На втором месте самых провальных фильмов оказался боевик "Робин Гуд: начало", снятый Отто Батхерстом. Главный кинокритик The Hollywood Reporter Тодд МакКарти заявил, что каждый, кто был вовлечен в работу над фильмом, должен совершить публичное покаяние. Замыкает тройку фильм "Пятьдесят оттенков свободы" Джеймса Фоли.