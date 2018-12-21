Трейлер фильма «Люди в черном: Интернэшнл»: Миграционная служба Земли

Люди в черном — тайная организация, контролирующая деятельность инопланетных пришельцев на Земле. Они следят, что бы те нарушали законов и не мешали жить обычных людям. Они не раз и не два защищали человечество от нападения самых худших отбросов Вселенной. На этот раз им придется столкнуться с проблемой, для которой нет стандартного решения — шпионом, сокрытым в собственных рядах.