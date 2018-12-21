Актер, от которого зритель устанет в 2019 году

Грядущий год для этого артиста будет плодотворным — как и предыдущие лет пять.
Гриша Измайлов из «Полицейского с Рублевки» (дважды), Николай Васильевич Гоголь (дважды), Егор Румянцев в ленте Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!» — все это Саша Петров и его роли за 2018-й. Карьеру молодой человек начал в 2012-м и сразу оказался в обойме, снимаясь по меньшей мере в пяти картинах за год. Как говорит актер, он старается воплощать на экране разные образы, чтобы не утомить зрителя:
«Актер должен быть в разных направлениях. Я и дальше пытаюсь делать разные роли. Слежу за тем, чтобы не участвовать в том, что уже, возможно, делал», пишет Eg.ru.
Получится ли у Петрова следовать своему кредо? Решать зрителям. На грядущие 12 месяцев у него запланировано немало фильмов и сериалов — так что скучать без Александра явно не придется. «Экспресс газета» рассказывает, где и в каких ролях появится артист.
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Вместе с Александром зрители не только проведут 2019 год, но и попрощаются с уходящим 2018-м. В последних числах декабря на экраны выходит комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». В полном метре Петров предстанет в уже знакомом по одноименному сериалу амплуа — стража порядка Гриши. Отделению, где работает Измайлов, грозит закрытие из-за низкой результативности работы. Но не так-то просто парень расстанется с должностью — а потому придумывает и инсценирует ограбление банка. По идее сотрудники быстренько раскрывают подстроенное преступление и почивают на лаврах — но все, конечно, идет не по плану. Кстати, вместе с Петровым в фильме сыграла Александра Бортич, завоевавшая звание «самой снимаемой (мелькавшей на экранах и несколько утомившей зрителя) актрисы года».
Т-34
Куранты пробили, президент произнес поздравление, салаты и мандарины съедены — наступает 1 января. Зритель решает отдохнуть от возлияний, заменив шампанское газировкой с попкорном и идет на первую премьеру года — а с экрана на него смотрит... Да, вновь Александр. И вновь в главной роли. Военная драма расскажет о дерзком побеге, организованном героем Петрова — младшим лейтенантом Ивушкиным. В бою его танк был подбит, сам он вместе с механиком попадает в плен, где становится немецкой «мишенью» на Т-34 для тренировочных сражений — с одной целью: вернуться на свободу.
Метод-2
Сериал, продолжения которого с нетерпением ждут поклонники детективов и Константина Хабенского и Паулины Андреевой — этой паре отдано лидерство в проекте. А во втором сезоне — именно невесте Федора Бондарчука: ее героиня Есения выходит замуж, становится матерью, но при первой же возможности возвращается к опасной работе. Появится в новых сериях и Меглин собственной персоной: в 2018-м Хабенский отращивал бороду для возвращения в сериал и делился историей, с помощью которой создатели задумали воскресить его персонажа. Птерову в ленте отведена роль второго плана: самоуверенного и относительно талантливого однокурсника Есении. Согласно сюжету, один из ее близких погибает в самом начале сезона — не исключено, что трагичная участь уготована именно Петрову.
Беловодье. Тайна затерянной страны
Помните приключенческий сериал «Пока цветет папоротник»? Именно этот проект в 2012-м открыл большому кино 22-летнего на тот момент Сашу Петрова, сыгравшего свою первую главную роль. Продолжение истории готово, но выход проекта постоянно откладывается с 2015 года. Пока что премьера запланирована на 2019-й: если карты сложатся удачно, зритель сможет увидеть Петрова в непривычном образе и даже не узнать — ведь в качестве главного героя картины Кирилла он снимался почти пять лет назад.
Герой
Не путать с фильмом Юрия Васильева, где дебютировал Дима Билан в военной форме — у «Героя» Карена Оганесяна свой герой: Александр Петров (хотя в шпионском боевике должен был сыграть Павел Прилучный). Персонаж Саши — бывший ученик спецшколы для агентов, а теперь — довольно беззаботный юноша, перебравшийся жить в Европу. Экшен начинается, когда прошлое Андрея (экранное имя главного героя) напоминает о себе — на него открывают опасную охоту. Компанию Петрову в фильме составили Владимир Машков, сыгравший его отца, и Светлана Ходченкова в роли первой любви Андрея.
Притяжение-2
Александром Петровым год откроется — им же и закроется: на 20 декабря 2019-го Федор Бондарчук и компания запланировали выход продолжение инопланетного блокбастера «Притяжение». Подробности не раскрываются — их зрителям будут дозированно выдавать в течение года — но известно, что состав главных героев останется плюс-минус прежним: Петров, его возлюбленная Старшенбаум, Меньшиков. А к ним, вероятно, добавятся звезда мировой величины (но это пока секрет) и вновь нечто космическое — действие фильма разворачивается спустя три года после падения корабля в Чертанове, и людям опять придется пережить нечто подобное.