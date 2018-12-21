Актер, от которого зритель устанет в 2019 году

Гриша Измайлов из «Полицейского с Рублевки» (дважды), Николай Васильевич Гоголь (дважды), Егор Румянцев в ленте Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!» — все это Саша Петров и его роли за 2018-й. Карьеру молодой человек начал в 2012-м и сразу оказался в обойме, снимаясь по меньшей мере в пяти картинах за год. Как говорит актер, он старается воплощать на экране разные образы, чтобы не утомить зрителя:

«Актер должен быть в разных направлениях. Я и дальше пытаюсь делать разные роли. Слежу за тем, чтобы не участвовать в том, что уже, возможно, делал», пишет Eg.ru.

Получится ли у Петрова следовать своему кредо? Решать зрителям. На грядущие 12 месяцев у него запланировано немало фильмов и сериалов — так что скучать без Александра явно не придется. «Экспресс газета» рассказывает, где и в каких ролях появится артист.

Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел

Вместе с Александром зрители не только проведут 2019 год, но и попрощаются с уходящим 2018-м. В последних числах декабря на экраны выходит комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». В полном метре Петров предстанет в уже знакомом по одноименному сериалу амплуа — стража порядка Гриши. Отделению, где работает Измайлов, грозит закрытие из-за низкой результативности работы. Но не так-то просто парень расстанется с должностью — а потому придумывает и инсценирует ограбление банка. По идее сотрудники быстренько раскрывают подстроенное преступление и почивают на лаврах — но все, конечно, идет не по плану. Кстати, вместе с Петровым в фильме сыграла Александра Бортич, завоевавшая звание «самой снимаемой (мелькавшей на экранах и несколько утомившей зрителя) актрисы года».

Т-34

Куранты пробили, президент произнес поздравление, салаты и мандарины съедены — наступает 1 января. Зритель решает отдохнуть от возлияний, заменив шампанское газировкой с попкорном и идет на первую премьеру года — а с экрана на него смотрит... Да, вновь Александр. И вновь в главной роли. Военная драма расскажет о дерзком побеге, организованном героем Петрова — младшим лейтенантом Ивушкиным. В бою его танк был подбит, сам он вместе с механиком попадает в плен, где становится немецкой «мишенью» на Т-34 для тренировочных сражений — с одной целью: вернуться на свободу.

Метод-2