Девять сказочных фильмов нашего детства, которые можно посмотреть всей семьей

AdMe.ru предлагает вам вспомнить любимые кинофильмы и рассказать про них нам в комментариях.

Три орешка для Золушки (1973)

Чехословацкая киносказка по мотивам «Золушки». Злая мачеха хочет выдать замуж за принца свою ужасную дочь, но тот совсем не хочет жениться. А наша Золушка благодаря волшебным орешкам переживает удивительные приключения.

Интересно, что во многих европейских странах этот фильм уже традиционно показывают на Рождество, как у нас «Иронию судьбы, или С легким паром!».

Мама (1976)

Оригинальная версия сказки про Серого Волка и семерых (в нашем фильме пятерых) козлят. Думаем, сюжет пересказывать не надо, кто же его не знает, а вот о том, что фильм был отснят сразу на двух языках, стоит упомянуть. Сначала актеры говорили на русском, а потом эту же сцену снимали уже на английском (что примечательно, с теми же актерами).

Мюзикл известен всем советским детям, а песня «Мама жизнь подарила...» до сих пор вызывает слезы, правда, вытираем мы их уже.

Вечера на хуторе близ Диканьки (1962)

Фильм-сказка снят по мотивам повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сюжет знаком всем с детства: кузнец Вакула влюбился в ветреную красавицу Оксану и отправился за черевичками аж в Санкт-Петербург. Не обошлось, кончено, без происков нечистой силы.

Снимали кино весной в специально построенной деревушке в Мурманской области. А для массовки пригласили местных жителей, которые и стали первыми зрителями картины.

Морозко (1964)

Интерпретация русской народной сказки «Морозко» знаменитого режиссера-сказочника Александра Роу стала уже классикой советского кинематографа. Злая мачеха заставляет красавицу Настеньку отправиться в зимний лес себе на погибель, но добрый волшебник решил ей помочь. Ну и конечно, куда же без Ивана — красавца-хвастуна, превращенного в медведя.

А вы знали, что фильм мог и не выйти, если бы не подвиг Георгия Милляра, сыгравшего Бабу-ягу? Когда прорвало трубу в том помещении, где хранился отснятый материал, он героически спас пленку, вынося ее из ледяной воды. А Александр Хвыля (сыгравший волшебника Морозко) стал главным Дедом Морозом СССР.

Новогодние приключения Маши и Вити (1975)

Еще одна классическая советская сказка. Отважные ребята отправляются в сказочный лес спасти Снегурочку от злого Кащея. И у них на пути встречаются различные преграды в виде грозной вокально-инструментальной троицы «Дикие гитары» в лице кота Матвея, Бабы-яги и Лешего. Но, конечно же, наши герои одержат победу и спасут Снегурочку, вернув детям Новый год.

Интересно, что декорации были позаимствованы из фильма «Синяя птица» (мы расскажем о нем ниже), который снимали одновременно с «Приключениями Маши и Вити».

Синяя птица (1976)