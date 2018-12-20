Названы лучшие сериалы 2018 года

Первое место в рейтинге заняла российская многосерийная картина «Домашний арест», первый сезон которой демонстрировался на канале ТНТ. Сериал, снятый режиссером Петром Бусловым («Родина», «Бумер»), получил среднюю оценку 8,003 от посетителей портала. Он повествует о мэре-взяточнике, который был заключен под домашний арест в коммунальной квартире. Любопытно, что достоинства сериала оценил даже глава правительства РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что «это довольно забавно, а некоторые персонажи вполне узнаваемые».

Второе место «Кинопоиск» присудил итальянскому сериалу «Baby». Он рассказывает о жизни двух школьниц, их взаимоотношениях с родителями и сверстниками. Девушки уже в раннем возрасте сталкиваются с интригами и изменами. «Кинопоиск» выделяет запоминающийся сюжет, ярких персонажей и саундтрек.

На третьей строчке — американский комедийный сериал «Барри», главным героем которого стал меланхоличный киллер, которому в жизни очень не хватает творчества. Роль убийцы блистательно сыграл Билл Хейдер. «Кинопоиск» отмечает, что персонажи сериала будто заимствованы из работ братьев Коэнов.

Четвертое место занял еще один американский сериал — «Видоизмененный углерод». В фантастической картине демонстрируется образ города будущего, залитого неоном. В этих декорациях экс-спецназовцу надо найти убийцу тела бессмертного миллиардера. «Кинопоиск» особенно отмечает визуальные эффекты.

А вот на пятом месте расположился еще один отечественный сериал — «Звоните ДиКаприо!», трогательная история актера, заразившегося ВИЧ. Главную роль исполнил Александр Петров. Эксперты «Кинопоиска» выделяют и второстепенных персонажей картины — в частности, брата главного героя и беременную от него девушку.