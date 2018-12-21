Русский мультипликатор поразит зрителей «философской психоделикой»

Взрослый зритель все больше отдает предпочтение западным мультфильмам, однако наш сегодняшний автор, Василий Свежий, доказывает, что в СНГ еще есть авторы, способные создавать интересные неформатные истории, не имея команды и финансовой поддержки. За психоделической рисовкой кроется интересный сюжет, пишет Ridus.ru .

В мультфильме присутствует масса занятных отсылок к фильмам, мультикам и видеоиграм. Например, в офисе за монитором сидит Магистр Йода, в отделе военных разработок можно увидеть баллон Антона Чигура из фильма братьев Коэнов «Старикам тут не место», а в кабинете начальника на полке стоят камни из фильма «Пятый элемент».