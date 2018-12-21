Стив Карелл никогда не появится в перезапуске «Офиса»

«Нет, я ни за что не вернусь. Сейчас сериал куда популярнее, чем в те времена, когда он шел по ТВ. Думаю, он никогда уже не будет прежним. Конечно, многие хотят, чтобы новая версия получилась точно такой же, но этого не произойдет. Даже если примут участие те же сценаристы-продюсеры-режиссеры-актеры, он все равно будет другим. Наверное, лучше всего оставить «Офис» в покое, в его первозданном виде», ‒ заявил Карелл в беседе с Collider, пишет Film.ru.