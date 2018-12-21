Стив Карелл никогда не появится в перезапуске «Офиса»

В прошлом году стало известно, что канал NBC готовит возрождение популярного ситкома «Офис». Недавнее воссоединение звезд сериала на SNL подогрело слухи об участии в перезапуске Стива Карелла, которые сам актер категорически отрицает.
«Нет, я ни за что не вернусь. Сейчас сериал куда популярнее, чем в те времена, когда он шел по ТВ. Думаю, он никогда уже не будет прежним. Конечно, многие хотят, чтобы новая версия получилась точно такой же, но этого не произойдет. Даже если примут участие те же сценаристы-продюсеры-режиссеры-актеры, он все равно будет другим. Наверное, лучше всего оставить «Офис» в покое, в его первозданном виде», ‒ заявил Карелл в беседе с Collider, пишет Film.ru.
По данным TVLine, действие сюжета перезапуска вновь развернется в пенсильванском городе Скрантоне, однако в центре внимания окажутся совершенно новые персонажи. Также авторы подумывают вернуть несколько знакомых зрителям героев шоу.
Однако на возвращение Карелла руководство канала и не рассчитывало, поэтому сейчас ведутся поиски другого актера на роль эксцентричного главы компании «Dunder Mifflin». Иные подробности о новом «Офисе» пока не раскрываются.