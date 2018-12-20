Фильмы Marvel возглавили список самых ожидаемых кинопроектов 2019 года

Портал IMDb представил свой ежегодный рейтинг самых ожидаемых кинопроектов. Его абсолютным лидером стала экранизация комиксов Marvel под названием «Капитан Марвел», стартующая в прокате 8 марта. На втором месте оказался другой проект студии - «Мстители 4: Финал», выходящий 26 апреля.
Третью строчку рейтинга занял еще один фильм по мотивам комиксов Marvel - «Люди Икс: Темный Феникс». Релиз запланирован на 7 июня. На четвертом месте финишировала криминальная драма «Однажды в Голливуде», которая будет представлена зрителям 9 августа. А замыкает пятерку лидеров фильм «Ирландец», который снимает Мартин Скорсезе, и у которого на момент публикации данной заметки еще не было утвержденного прокатного графика, пишет Kinonews.ru.
Напомним, что ранее трейлеры экранизаций комиксов Marvel стали лидерами по числу просмотров в Сети, а ролик четвертой части «Мстителей» даже установил абсолютный рекорд: за первые сутки на различных платформах его посмотрели почти 300 миллионов раз.
Вполне вероятно, что фильмы студии станут и самыми кассовыми кинопроектами 2019 года, как это произошло и в 2018 году, когда первые два места в абсолютном зачете заняли «Мстители 3: Война бесконечности» и «Черная пантера».