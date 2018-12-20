Фильмы Marvel возглавили список самых ожидаемых кинопроектов 2019 года

Третью строчку рейтинга занял еще один фильм по мотивам комиксов Marvel - «Люди Икс: Темный Феникс». Релиз запланирован на 7 июня. На четвертом месте финишировала криминальная драма «Однажды в Голливуде», которая будет представлена зрителям 9 августа. А замыкает пятерку лидеров фильм «Ирландец», который снимает Мартин Скорсезе, и у которого на момент публикации данной заметки еще не было утвержденного прокатного графика, пишет Kinonews.ru.

Напомним, что ранее трейлеры экранизаций комиксов Marvel стали лидерами по числу просмотров в Сети, а ролик четвертой части «Мстителей» даже установил абсолютный рекорд: за первые сутки на различных платформах его посмотрели почти 300 миллионов раз.