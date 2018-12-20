Чт, 20.12.2018
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Перед новым сезоном «Черного зеркала» Netflix выпустит «Бармаглота»

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"Черное зеркало"

ФОТО: Промо

Раннее сообщалось, что 28 декабря Netflix выпустит пятый сезон «Черного зеркала». Согласно новой информации, в этот день состоится премьера полнометражного фильма «Бармаглот» (Bandersnatch), который в сети изначально приняли за первый эпизод продолжения. Уже после этого подписчикам стрим-сервиса станет доступен весь сезон.

Пользователь Reddit обратил внимание, что в каталоге Netflix «Бармаглот» стоит как отдельная позиция, вне остального сериала. Пока неизвестно, будет ли фильм, названный в честь персонажа стихотворения Льюиса Кэрролла из «Алисы в Зазеркалье», связан с пятым сезоном, сообщает Kinopoisk.ru.

Хронометраж «Бармаглота» составит 90 минут, что на минуту длиннее прошлого рекордсмена «Черного зеркала» — эпизода «Враг народа».

В остальном подробности о пятом сезоне «Черного зеркала» по-прежнему отсутствуют. Известно лишь, что один из эпизодов сериала будет интерактивным, и зрители сами смогут влиять на историю и выбирать действия протагонистов.

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