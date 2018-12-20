Перед новым сезоном «Черного зеркала» Netflix выпустит «Бармаглота»

Раннее сообщалось, что 28 декабря Netflix выпустит пятый сезон «Черного зеркала». Согласно новой информации, в этот день состоится премьера полнометражного фильма «Бармаглот» (Bandersnatch), который в сети изначально приняли за первый эпизод продолжения. Уже после этого подписчикам стрим-сервиса станет доступен весь сезон.