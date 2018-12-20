Смотрите: появились первые фото Уилла Смита в роли Джина в новом «Аладдине»

При упоминании имени Гая Ричи вам вряд ли придет в голову что-то милое: едва ли фильмы «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола» и «Револьвер» вызовут у вас добрую улыбку на лице. Но все может измениться, ведь в середине 2017 года стало известно, что Ричи возьмется за экранизацию одного из самых известных мультфильмов Disney «Аладдин», пишет Medialeaks.ru.

Немного мимимишности: режиссер согласился взяться за эту работу, потому что у него самого пятеро детей и идея ему понравилась изначально. Но Ричи не мог сыграть по чужим правилам, поэтому слегка переосмыслил детскую сказку и внес свою лепту — в каст героев.

В фильме выступят Уилл Смит в роли Джина, Мена Масуд в роли Аладдина и Наоми Скотт в роли принцессы Жасмин. И Entertainment Week уже поделился первыми фотографиями того, как будет выглядеть новый Джин, ведь едва ли можно представить Смита огромным голубым воздушным персонажем.