Чт, 20.12.2018
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Опять один дома. Маколей Калкин для рекламы повторил культовые сцены из фильма

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Маколей Калкин

ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

Американский актёр Маколей Калкин, известный по главной роли в фильме «Один дома» для рекламы голосового помощника Google, повторил сцены из этой картины.

Видео называется «Снова один дома с помощником Google». По сюжету ролика уже взрослый Кевин Маккаллистер опять остался один на новогодние праздники, правда, теперь все проблемы ему помогают решить голосовой ассистент Google и система «умный дом», пишет Life.ru.

В первый день после публикации на официальном ютуб-канале Google ролик собрал почти 12 тысяч лайков и 120 тысяч просмотров.

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