Опять один дома. Маколей Калкин для рекламы повторил культовые сцены из фильма
20 декабря 2018, 11:10
Американский актёр Маколей Калкин, известный по главной роли в фильме «Один дома» для рекламы голосового помощника Google, повторил сцены из этой картины.
Видео называется «Снова один дома с помощником Google». По сюжету ролика уже взрослый Кевин Маккаллистер опять остался один на новогодние праздники, правда, теперь все проблемы ему помогают решить голосовой ассистент Google и система «умный дом», пишет Life.ru.
В первый день после публикации на официальном ютуб-канале Google ролик собрал почти 12 тысяч лайков и 120 тысяч просмотров.