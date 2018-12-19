Награды Европейской киноакадемии 2018: «Холодная война» получила основные призы, «Смерть Сталина» признана лучшей комедией

Главные призы получила черно-белая послевоенная драма лауреата премии «Оскар» Павла Павликовски «Холодная война» из Польши – ей достались премии за лучший европейский фильм, режиссуру, сценарий и женскую роль. Получая главный приз церемонии, Павликовски сказал: «Слава Богу, что такого рода кино еще снимается». Его фильм не вошел в шорт-лист премии «Золотой глобус», что вызвало немало споров, однако «Холодная война» считается основным соперником «Ромы» Альфонсо Куарона на «Оскаре», пишет Kinomania.ru.

В этот вечер со сцены выступила польский режиссер Агнешка Холланд, обладательница «Оскара» за фильм «Европа, Европа». «Наша свобода как художников и кинематографистов находится под угрозой, – заявила она. – Наших коллег и друзей отправляют за решетку. Растет неуважение к культуре и свободе творчества... Из-за страха этого художники могут уйти в самоцензуру... Мы не должны позволять властям заставить нас молчать». Она также выразила поддержку заключенному режиссеру Олегу Сенцову и Кириллу Серебренникову, находящемуся под домашним арестом. «Любой, кто выступает против государственной идеологии, может стать следующим». Художник-постановщик фильма «Лето» Андрей Понкратов был отмечен наградой Европейской киноакадемии.

Церемония награждения приняла чуть более непринужденный тон со временем. Иоанна Кулиг, исполнившая главную женскую роль в «Холодной войне», не смогла быть в Севилье, потому что находится на восьмом месяце беременности. Награду от ее имени получил Павел Павликовски. Армандо Януччи, чья картина «Смерть Сталина» получила приз за лучшую европейскую комедию, сообщил зрительному залу: «Вы все такие храбрые. Этот фильм был запрещен в России, так что ничего не ешьте и не трогайте руками». Английский режиссер, неоднократно высказывавшийся против Брекзита, добавил, что любит Европу. «Отличная премия, и наш фильм абсолютно европейский по духу. Я – шотландский итальянец, снимали кино мы в Англии, поддерживал и финансировал нас французский Gaumont, пост-продакшен проходил в Бельгии, и снимали некоторые сцены в Украине и Москве». Запрет своей картины в России Яннуччи прокомментировал пренебрежительным фырканьем.

Рэйф Файнс, получивший приз за европейский вклад в мировой кинематограф, пустился в размышления о том, что значит «ощущать себя европейцем». «В Европе сейчас кризис, – заявил он. – Наше чувство общей истории и общих ран находится под угрозой дискурса разделения. Наблюдение за дискуссиями в моей стране о том, кто мы для Европы, удручает и огорчает... Я считаю, что кинематографисты нас сплачивают, их работа по определению объединяет и помогает выжить».

Приз за вклад в киноискусство получила испанская актриса Кармен Маура, чья карьера длится уже шестьдесят лет и благодаря которой Педро Альмодовар снял свой дебют в коммерческом кино. Почетный приз также получил франко-греческий режиссер Коста-Гаврас. Президент Европейский киноакадемии Вим Вендерс, вручая приз, похвалил бескомпромиссный и сильный политический голос лауреата. «Смотря и пересматривая его фильмы, мы проникаемся желанием изменить мир. Его картины, его поступки и его жизнь вдохновляют всех нас».

Полный список победителей ниже:

Лучший европейский фильм

«Холодная война», реж. Павел Павликовски

Лучший европейский документальный фильм

«Бергман», реж. Яне Магнуссон, Швеция

Лучший европейский режиссер

Павел Павликовски («Холодная война»)

Приз зрительских симпатий

«Зови меня своим именем», реж. Лука Гуаданьино, Италия

Лучший короткометражный фильм

«Годы», реж. Сара Фгайер, Италия

Лучшая европейская комедия

«Смерть Сталина», реж. Армандо Яннуччи, Великобритания

Лучшая европейская актриса

Иоанна Кулиг («Холодная война»)

Лучший европейский актер

Марчелло Фонте («Догмэн»)

Лучший европейский сценарий

Павел Павликовски («Холодная война»)

Лучший европейский полнометражный анимационный фильм

«Еще один год из жизни», реж. Рауль де ла Фуэнте, Дамиан Ненов, Польша/Испания

Приз ФИПРЕССИ за европейское открытие года

«Девочка», реж. Лукас Донт

Европейский оператор – приз Карло ди Пальмы

Мартин Оттербек («Утойя, 22 июля»)

Европейский художник-постановщик

Андрей Понкратов («Лето»), Россия

Европейский монтажер

Ярослав Камински («Холодная война»)

Европейский художник по костюмам

Массимо Кантини Паррини («Догмэн»)

Европейский композитор

Кристоф М. Кайзер и Джулиан Маас («3 дня с Роми Шнайдер»)

Европейский звукорежиссер

Андре Бендокки-Алвес и Мартин Штейер («Капитан»)

Европейские визуальные эффекты