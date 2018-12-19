Netflix заказал 16 дополнительных эпизодов «Сабрины»

Изначально стрим-сервис заказал 20 серий «Сабрины», которые в итоге были разбиты на две части: первая вышла 26 октября 2018-го, а продолжение станет доступно подписчикам Netflix 5 апреля 2019 года. Между ними вышел специальный праздничный выпуск «История зимнего солнцестояния», сообщает Kinopoisk.ru .

Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» основан на одноименных комиксах, вышедших из серии «Загробная жизнь с Арчи» и изображавших привычных героев юмористических комиксов «Арчи» в хоррор-ситуациях, с зомби и оборотнями. Главная героиня — Сабрина Спеллман, получеловек, полуведьма, которая пытается найти баланс между двумя противоречащими друг другу мирами. С одной стороны, она хочет быть обычным подростком, но с другой — вынуждена поклоняться Сатане и соблюдать законы Церкви Ночи.