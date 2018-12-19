Пять фактов о колоритном красавце-великане из "Аквамена" и "Игры престолов"

Гавайские корни

Полное имя 39-летнего актера - Джозеф Джейсон Намакеха Момоа. Его отец является гавайцем, а мать имеет немецкие, ирландские и индейские корни. Момоа - уроженец города Гонолулу на Гавайях, но большую часть детства и юности провел в США в штате Айова, где жила его мать. На последнем курсе колледжа парень решил вернуться на Гавайи и закончить обучение на родине.

Там Джейсона приметил известный дизайнер Такэо, пригласивший колоритного юношу поработать моделью. В 1999 году Момоа удостоился титула «Модель года Гавайев», пишет Rus.tvnet.lv.

Тогда же он начал актерскую карьеру, стартовал в телешоу «Спасатели Малибу», задержавшись там на 10 сезонов.

Карьера в телесериалах и в кино развивалась по нарастающей: Момоа снялся в «Звёздных вратах: Атлантиде», сыграл Конана в экранизации «Конана Варвара» (2011) и в 2016-2017 годах снялся в главной роли в канадском историко-приключенческом сериале «Граница».

Воин из «Игры престолов»

Кадр из «Игры престолов» ФОТО: Иллюстративное фото

В первом сезоне культового фэнтези-сериала Момоа исполнил яркую роль - неотразимого воина кхала Дрого с косичкой и подведенными глазами, предводителя войска дотракийцев и мужа Дейнерис Таргариен.

Дрого получил статус кхала по наследству, проявив отвагу и бесстрашие в бою и показав, что обладает качествами настоящего военачальника.

Заключив сделку с братом Дейнерис, Дрого получил ее в качестве трофейной жены, но в итоге проникся к девушке теплыми чувствами, и она ответила ему взаимностью. Увы, счастье пары было недолгим: Дрого был смертельно ранен в бою.

Повелитель морей

Получеловека-полуатланта Артура Карри/Аквамена Джейсон Момоа играл и раньше - в фильмах по комиксам из вселенной DC: «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016) и «Лига справедливости» (2017). Но там Аквамен был на вторых ролях, теперь же у него бенефис.

Кадр из фильма «Аквамен» ФОТО: Рекламные материалы

В основу приключенческого экшна «Аквамен» с участием Николь Кидман и Амбер Херд легла одноименная серия комиксов Джеффа Джонса. Действие фильма разворачивается в необъятном подводном мире семи морей, сюжет знакомит с историей происхождения Артура Карри/ Аквамена и ключевыми событиями его жизни, итогом которых станет его превращение в царя Антлантиды.

Как и полагается супергерою, Аквамен наделен фантастическими способностями: умеет дышать под водой и вести беседы с дельфинами и крабами, способен развить огромную скорость, обладает сверхсилой, может поднять даже подлодку.

В исполнении мощного татуированного красавца даже эти подвиги не выглядят таким уж преувеличением. Например, на телешоу в преддверии премьеры «Аквамена» Момоа показал, что умеет метать трезубцы не хуже своего героя. А на другом телешоу продемонстрировал, что прекрасно умеет метать топоры в мишень одной рукой.

Джейсон Момоа с Николь Кидман и Амбер Херд ФОТО: Reuters/ScanPix

Любитель пошутить

Момоа славится своими забавными выходками. Во время голливудской премьеры «Аквамена» он подбил партнеров по фильму прямо на красной дорожке исполнить ритуальный танец народа маори «хака».

Мужчины воинственно топали ногами, били себя по бедрам и груди, сопровождая действо выкриками и гримасами.

Говорят, этот танец Момоа в свое время исполнил на кастинге «Игры престолов» и благодаря ему получил роль.

Позабавили зрителей и скетчи Джейсона Момоа в юмористическом телешоу Saturday Night Live. В одном из недавних выпусков он смешно сыграл духа Рождества, рапортующего Санте о плохом поведении мальчика-подростка.

Личная жизнь

Джейсон Момоа - примерный семьянин. Уже 15 лет он состоит в отношениях с актрисой Лизой Боне, которая старше его на 12 лет, в прошлом году они вступили в законный брак. У пары есть двое детей - Лола Иолани и Накоа Вульф.

В одном интервью Момоа признался, что был влюблен в Лизу Боне с восьми лет, с тех пор, как впервые увидел ее по телевизору.

И уже в столь нежном возрасте решил добиться расположения актрисы.