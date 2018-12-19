Ср, 19.12.2018

Кролик-супергерой в трейлере «Тайной жизни домашних животных 2»

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ФОТО: Промо

Illumination Entertainment поделились третьим тизер-трейлером и свежим постером анимационной ленты «Тайная жизнь домашних животных 2», посвящёнными кролику Снежку, которого озвучил комик Кевин Харт.

Во второй части мультипликационного блокбастера нам снова расскажут о приключениях домашних питомцев в то время, когда их хозяева отлучаются по своим делам и оставляют животных одних дома, пишет Film.ru.

В качестве режиссёра вернулся Крис Рено (первые две части «Гадкого я», «Лоракс»), сценарий вновь написал Брайан Линч («Кот в сапогах», «Миньоны»). Свои голоса персонажам подарили Пэттон Освальт, Лэйк Белл, Хэннибал Бёресс, Тиффани Хэддиш, Альберт Брукс и Харрисон Форд.

Выход «Тайной жизни домашних животных 2» состоится 30 мая 2019-го.

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