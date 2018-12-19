Самые романтичные новогодние фильмы: 10 киношедевров для вашего праздничного настроения

1. Эта замечательная жизнь (1946)

Один из лучших новогодних фильмов в истории мирового кино. Не зря американцы традиционно смотрят его каждый год. О жизненных трудностях, которые могут заставить человека опустить руки и о ценностях, ради которых стоит продолжать бороться, передает Allourworld.info.

2. Отпуск по обмену (2006)

Англичанка и американка решают поменяться жильем на рождество, чтобы убежать от проблем в личной жизни. Такой внезапный отпуск круто изменяет жизнь обоих. Фильм о том, что не нужно бояться перемен, особенно в трудные моменты, ведь даже простая смена места может изменить жизнь к лучшему.

3. Бойфренд на рождество (2004)

Взрослая и одинокая женщина уже давно не верит в магию Рождества и не загадывает Санта-Клаусу подарок под елку. Санта это или же просто судьба — но женщине предстоит избавиться от цинизма и поверить в волшебство, ведь на Рождество она получит в подарок свою вторую половинку.

4. Четыре рождества (2008)

Эта пара вместе уже три года и один из секретов их успеха в том, что они каждое Рождество отправляются в отпуск в теплые края, вместо того, чтобы колесить по гостям к родственникам. Но вот внезапный случай все меняет: они не попадают на курорт, а значит не найдут оправдания не приезжать к родственникам. Им предстоит навестить четыре разных дома и эти визиты круто изменят их жизни.

5. Счастливого Рождества (2005)

Трогательный фильм, основанный на реальных событиях, никого не оставит равнодушным. Канун Рождества 1914 года, в разгар Первой мировой. Солдаты франц узкой, немецкой и британской армии оказываются в этот светлый праздник в окопах. Но каждый из них не желает проливать кровь на Рождество. Они хотят встретить его в кругу своих возлюбленных, своих детей и родителей. Вера в добро, которая есть в каждом из них, подтолкнула солдат опустить оружие и вместе отпраздновать Рождество.

6. Реальная любовь (2003)

В этом фильме события происходят в Англии, во время Рождества. Восемь разных пар, восемь разных жизненных историй, которых объединяет лишь одно — реальная любовь. Это один из самых легких романтических рождественских фильмов.

7. Старый новый год (2011)

Сюжет этого фильма чем-то схож из предыдущим: он состоит из кусочков эпизодов жизни разных людей в одном городе, во время праздника. Нью-Йорк, старый Новый Год и цепочка человеческих жизней, которые круто меняются за один день. Этот, казалось бы легкий фильм, заставит каждого задуматься о жизненных ценностях.

8. Интуиция (2001)

О том, как близко может находиться ваша любовь. Два главных героя весь фильм находятся совсем рядом, но никак не могут встретиться. Судьба решила над ними немного подшутить, но к праздникам все таки сжалилась и позволила этим двоим найти друг друга.

9. Рождественский роман (1994)

Мелодрама с элементами комедии в лучших американских традициях. Два человека, ненавидящих друг друга, оказываются вместе взаперти во время Рождества. По сколку от ненависти к любви расстояние небольшое — во время рождества оно и вовсе исчезает и история обретает счастливый конец.

10. Когда Гарри встретил Салли (1989)