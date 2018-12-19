Слух дня: Действие фильма Marvel развернется во время Первой мировой

Скорее всего, это один из будущих фильмов Marvel, находящихся в разработке. На данный момент известно, что студия работает над двумя проектами — «Черной Вдовой» и «Вечными». Первая мировая плохо вписывается в историю русской шпионки, так что, вероятно, речь идет о Вечных, пишет Kinopoisk.ru.

Вечные — раса суперлюдей, ответвление привычного эволюционного процесса, которые появились на свет 5 миллионов лет назад. В результате генетических экспериментов могущественных целестиалов часть обычных людей разделили на два новых вида — благородных Вечных и монструозных Девиантов. Постепенно они отошли на задний план, став чем-то вроде богов для обычных людей, заполонивших планету. На протяжении тысячелетий они влияли на развитие человеческой цивилизации.

Предыстория Вечных отлично подходит для важных периодов человеческой истории, включая Первую мировую войну. Непродолжительный съемочный отрезок в два месяца также намекает, что в Раккониджи пройдут съемки отдельного эпизода, но не картины в целом.

С расширением киновселенной Marvel столкнулась с проблемой: все будущие проекты должны так или иначе опираться на предыдущие события. Так что студия обратилась к прошлому. Действие «Капитана Марвел» разворачивается в 1990-е, а сюжет «Черной Вдовы», по слухам, также происходит в 1990—2000-е.

На данный момент невозможно сказать, насколько правдива информация Bad Taste.