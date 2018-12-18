США без Трампа: Пародийный ролик с Болдуином, Де Ниро и другими звездами

В ролике, стилизованном под классический фильм Фрэнка Капры "Эта прекрасная жизнь" (1946), к Трампу с небес спускается ангел по имени Кларенс. Он показывает, какими были бы США, не стань он президентом, передает Rus.tvnet.lv.

Трамп продолжает жаловаться на электронные письма Хиллари Клинтон, которая возглавила страну. Жизнь его супруги Меланьи стала лучше, и у нее даже пропал акцент. Сын Трампа Эрик стал умнее, поскольку начал посещать обучающие курсы для взрослых.