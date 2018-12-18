Вт, 18.12.2018
  • Кинозал
  • Оскар
  • Смотрите трогательный мультик про пельмешку, который претендует на «Оскар»

Смотрите трогательный мультик про пельмешку, который претендует на «Оскар»

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

«Bao»

ФОТО: IMDB

В список лучших анимационный короткометражек попал фильм студии Pixar «Бао». А теперь его даже можно посмотреть онлайн!

Фильм повествует о том, как женщина скучает по своему сыну, который уехал из дома. Но вдруг она может направить всю свою материнскую любовь на ожившую пельмешку.

Смотрите сами!

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ