КинозалОскарСмотрите трогательный мультик про пельмешку, который претендует на «Оскар»Смотрите трогательный мультик про пельмешку, который претендует на «Оскар»Kinozal.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать18 декабря 2018, 15:20«Bao»ФОТО: IMDBВ список лучших анимационный короткометражек попал фильм студии Pixar «Бао». А теперь его даже можно посмотреть онлайн!Фильм повествует о том, как женщина скучает по своему сыну, который уехал из дома. Но вдруг она может направить всю свою материнскую любовь на ожившую пельмешку.Смотрите сами!Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьмультикоскар