Трейлер фильма «Брекзит: Невежественная война»

В пятницу канал HBO представил трейлер к драме режиссера Тоби Хейнса «Брекзит» о кампании 2016 года, обещающей «показать закулисные события, раскрыть личности, стратегии и борьбу кампаний за или против выхода из ЕС».
«Брекзит», который выйдет 19 января, расскажет о крайне продвинутой политической кампании, побудившей британцев проголосовать за выход из Евросоюза. Тактику, мотивации и последствия этой кампании еще предстоит понять в полном объеме, пишет Kinomania.ru.
Роль Доминика Каммингса, возглавившего эту кампанию, исполнит Бенедикт Камбербэтч. Каммингс, который заявлен в трейлере как «человек, стоящий за Брекзитом», был директором кампании «Голосуй за выход» с момента ее создания в октябре 2015 года и придумал слоган кампании «Вернуть обратно контроль». Колумнист газеты Observer недавно назвал Каммингса «самой важной фигурой современности, о которой 99 процентов населения не слышали».
В трейлере Каммингс всячески разжигает расовые обиды и предрассудки, спрашивая: «Дело в иммиграции? Можете говорить откровенно. Дело в расе? Какие страны вам не нравятся? Турция?», и объясняет, что движение за Выход – это желание «вернуться в то время, когда мы знали свое место».
В трейлере также показана продвинутая и сомнительная тактика с данными, использовавшаяся во время кампании. Каммингс говорит о том, что надо «взломать избирательную систему» и выстраивает стратегию в общественных медиа, которая «сможет пересчитывать шансы в нашу пользу».
Фильм выходит в острый момент, когда в Великобритании пылают споры по поводу того, как совершить выход из Евросоюза, и справедливо ли было принято решение о выходе.
Британцы уже начали возмущаться фильмом. Журналист, подробно расследовавший кампанию за выход из ЕС, сравнил эту ситуацию, если бы в Великобритании сняли фильм о расследовании особого советника Роберта Мюллера по поводу вмешательства России в президентские выборы США 2016 года. «Как вы смеете пытаться заработать на преступной деятельности, ее расследование продолжается до сих пор!»