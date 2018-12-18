Трейлер фильма «Брекзит: Невежественная война»

«Брекзит», который выйдет 19 января, расскажет о крайне продвинутой политической кампании, побудившей британцев проголосовать за выход из Евросоюза. Тактику, мотивации и последствия этой кампании еще предстоит понять в полном объеме, пишет Kinomania.ru.

Роль Доминика Каммингса, возглавившего эту кампанию, исполнит Бенедикт Камбербэтч. Каммингс, который заявлен в трейлере как «человек, стоящий за Брекзитом», был директором кампании «Голосуй за выход» с момента ее создания в октябре 2015 года и придумал слоган кампании «Вернуть обратно контроль». Колумнист газеты Observer недавно назвал Каммингса «самой важной фигурой современности, о которой 99 процентов населения не слышали».

В трейлере Каммингс всячески разжигает расовые обиды и предрассудки, спрашивая: «Дело в иммиграции? Можете говорить откровенно. Дело в расе? Какие страны вам не нравятся? Турция?», и объясняет, что движение за Выход – это желание «вернуться в то время, когда мы знали свое место».

В трейлере также показана продвинутая и сомнительная тактика с данными, использовавшаяся во время кампании. Каммингс говорит о том, что надо «взломать избирательную систему» и выстраивает стратегию в общественных медиа, которая «сможет пересчитывать шансы в нашу пользу».

Фильм выходит в острый момент, когда в Великобритании пылают споры по поводу того, как совершить выход из Евросоюза, и справедливо ли было принято решение о выходе.