Эмили Блант рассказала о страхах на съемках «Мэри Поппинс возвращается»

"Это было совершенно кошмарно. Я думала, что я спокойно отношусь к высоте, а затем, когда меня стали поднимать все выше, я вдруг поняла, что я совсем неспокойно отношусь к ней. Точнее, оказалось, что я очень боюсь высоты", - рассказала актриса, пишет Kinonews.ru .

Тем не менее, участие в таком проекте было "очень вдохновляющим". "Вы знаете, что делаете что-то особенное, когда все участники проекта чувствуют то же самое, от парней, отвечающих за освещение и управление камерами, до тех, кто готовит еду. Один из технических специалистов подошел ко мне в перерыве и сказал:: "Это было очень трогательно - смотреть, как ты спускаешься. Это было действительно здорово", - добавила она.