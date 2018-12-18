Трейлер «Завода»: рабочие в борьбе с олигархом

Однако подручные миллиардера не собираются сидеть сложа руки: вооруженные до зубов специалисты, они не остановятся ни перед чем, чтобы вытащить своего хозяина. Однако, в отличие от них, Седому и работягам больше нечего терять, пишет Kinopoisk.ru.