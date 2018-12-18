Трейлер «Завода»: рабочие в борьбе с олигархом
18 декабря 2018, 13:18
Устав ждать полгода зарплаты и предстоящего банкротства завода, группа рабочих вынуждена пойти на отчаянный шаг. Во главе с бывшим спецназовцем по прозвищу Седой (Денис Шведов) они похищают и захватывают в заложники местного олигарха Калугина (Андрей Смоляков).
Однако подручные миллиардера не собираются сидеть сложа руки: вооруженные до зубов специалисты, они не остановятся ни перед чем, чтобы вытащить своего хозяина. Однако, в отличие от них, Седому и работягам больше нечего терять, пишет Kinopoisk.ru.
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