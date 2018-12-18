Седьмой сезон станет для сериала «Элементарно» последним

«Роб (Роберт Доэрти, шоураннер сериала — Прим. ред.) планировал рассказать историю, и нам кажется, он сделал все, что хотел, — добавил исполнительный продюсер Карл Беверли. — Актеры и съемочная группа это понимали, все это понимали. Так что мы благодарны за то, что у нас было, и теперь с интересом смотрим в будущее», сообщает Kinopoisk.ru.

Источники предполагают, что одной из причин завершения сериала стали истекающие контракты с исполнителями главных ролей Джонни Ли Миллером и Люси Лью.

Сериал «Элементарно» стартовал в 2012 году на волне популярности британского «Шерлока». Создатели проекта также перенесли действие в наше время, но при этом пошли дальше: Шерлок Холмс сохранил английские корни, но переехал в Нью-Йорк. Его помощником вместо знакомого усатого доктора стала элегантная Джоан Ватсон. В остальном «Элементарно» действовал по знакомым правилам детективного сериала, иногда разбавляя сюжет переосмыслением первоисточника.

Проект долгое время оставался популярным, хотя в последнее время рейтинги передачи начали падать.