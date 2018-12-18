Стали известны шорт-листы для девяти категорий «Оскара-2019»: эстонского фильма там не оказалось

91-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 года. В ближайшее время члены киноакадемии соберутся и посмотрят десятиминутные отрывки из всех представленных списков. Их вердикт станет известен 22 января, когда официально будут обнародованы номинанты на «Оскар». К сожалению эстонский фильм «Возьми или оставь не прошел отбор».
Лучший документальный фильм
На номинацию в этой категории претендовало 166 проектов, но в шорт-лист попало только 15, пишет Kinopoisk.ru.
«RBG»;
«Будешь моим соседом?»;
«Лай собак вдалеке»;
«Молчание других»;
«На ее плечах»;
«Об отцах и сыновьях»;
«Округ Хейл утром и вечером»;
«Преступление + наказание»;
«Прогульщики»;
«Свободный подъём в одиночку»;
«Темные деньги»;
«Три одинаковых незнакомца»;
«Шарм-Сити»;
Communion;
Minding the Gap.
Лучший короткометражный документальный фильм
В этой категории на номинацию претендовало 104 проекта. В шорт-лист попало только 10:
«Бойкот 19663-го»;
«Женщины ГУЛАГа»;
«Команды»;
«Конец игры»;
«Ночь в саду»;
«Паршивая овца»;
«Порно моего мертвого отца»;
«Сион»;
«Точка. Конец предложения»;
«Шлюпка».
Лучший грим и прически
5 января на специальной встрече соберутся все члены Гильдии гримеров и стилистов. Им покажут по 10 минут каждого из упомянутых фильмов. После чего эксперты проведут голосование и выберут трех оскаровских номинантов:
«Богемская рапсодия»;
«Власть»;
«Две королевы»;
«На границе миров»;
«Стэн и Олли»;
«Суспирия»;
«Черная Пантера».
Лучший фильм на иностранном языке
На соискание номинации было представлено 87 фильмов. В шорт-лист, из которого в итоге будут выбраны номинанты, попало 9 картин:
Германия — «Работа без авторства», режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк;
Дания — «Виновный», режиссер Густав Мёллер;
Казахстан — «Айка», режиссер Сергей Дворцевой;
Колумбия — «Перелетные птицы», режиссеры Кристина Гальего и Сиро Герра;
Ливан — «Капернаум», режиссер Надин Лабаки;
Мексика — «Рома», режиссер Альфонсо Куарон;
Польша — «Холодная война», режиссер Павел Павликовский;
Южная Корея — «Пылающий», режиссер Ли Чхан-дон;
Япония — «Магазинные воришки», режиссер Хирокадзу Корээда.
Лучший композитор
166 проектов претендовало на номинацию в этой категории, но в шорт-лист попало только 15:
«Аннигиляция»;
«Баллада Бастера Скраггса»;
«Безумно богатые азиаты»;
«Власть»;
«Если Бил-стрит могла бы заговорить»;
«Мстители: Война бесконечности»;
«Мэри Поппинс возвращается»;
«Остров собак»;
«Первому игроку приготовиться»;
«Смерть Сталина»;
«Тихое место»;
«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»;
«Человек на Луне»;
«Черная Пантера»;
«Черный клановец».
Лучшая песня
В шорт-лист этой категории могли попасть 90 композиций.
«A Place Called Slaughter Race» — «Ральф против интернета»;
«All the Stars» — «Черная Пантера»;
«Girl In The Movies» — «Пышка»;
«I’ll Fight» — «RBG»;
«Keep Reachin’» — «Куинси»;
«OYAHYTT» — «Простите за беспокойство»;
«Revelation» — «Стертая личность»;
«Shallow» — «Звезда родилась»;
«Suspirium» — «Суспирия»;
«The Big Unknown» — «Вдовы»;
«The Place Where Lost Things Go» — «Мэри Поппинс возвращается»;
«Treasure» — «Красивый мальчик»;
«Trip A Little Light Fantastic» — «Мэри Поппинс возвращается»;
«We Won’t Move» — «Ваша ненависть»;
«When A Cowboy Trades His Spurs For Wings» — «Баллада Бастера Скраггса».
Лучший короткометражный анимационный фильм
В лонг-лист категории попал 81 проект:
«Бао»;
«Билби»;
«Бюро находок»;
«Выходные»;
«Дедушка морж»;
«Небольшой шаг»;
«Поведение животных»;
«Поздний полдень»;
«Птичья карма»;
«Эпоха паруса».
Лучший короткометражный фильм
10 возможных кандидатов на номинацию были отобраны из 140 претендентов.
«Вельс»;
«Дикарь»;
«Задержание»;
«Икар»;
«Каролина»;
«Кожа»;
«Майский день»;
«Мама»;
«Маргарита»;
«Только для ваших ушей».
Лучшие визуальные эффекты
Члены киноакадемии выбрали шорт-лист из 10 кандидатов. Всего на номинацию претендовали 20 фильмов:
«Кристофер Робин»;
«Мир Юрского периода 2»;
«Мстители: Война бесконечности»;
«Мэри Поппинс возвращается»;
«Первому игроку приготовиться»;
«Удивительный мир Марвена»;
«Хан Соло: Звёздные войны. Истории»;
«Человек на Луне»;
«Человек-муравей и Оса»;
«Черная Пантера».