Стали известны шорт-листы для девяти категорий «Оскара-2019»: эстонского фильма там не оказалось

Лучший документальный фильм

На номинацию в этой категории претендовало 166 проектов, но в шорт-лист попало только 15, пишет Kinopoisk.ru.

«RBG»;

«Будешь моим соседом?»;

«Лай собак вдалеке»;

«Молчание других»;

«На ее плечах»;

«Об отцах и сыновьях»;

«Округ Хейл утром и вечером»;

«Преступление + наказание»;

«Прогульщики»;

«Свободный подъём в одиночку»;

«Темные деньги»;

«Три одинаковых незнакомца»;

«Шарм-Сити»;

Communion;

Minding the Gap.

Лучший короткометражный документальный фильм

В этой категории на номинацию претендовало 104 проекта. В шорт-лист попало только 10:

«Бойкот 19663-го»;

«Женщины ГУЛАГа»;

«Команды»;

«Конец игры»;

«Ночь в саду»;

«Паршивая овца»;

«Порно моего мертвого отца»;

«Сион»;

«Точка. Конец предложения»;

«Шлюпка».

Лучший грим и прически

5 января на специальной встрече соберутся все члены Гильдии гримеров и стилистов. Им покажут по 10 минут каждого из упомянутых фильмов. После чего эксперты проведут голосование и выберут трех оскаровских номинантов:

«Богемская рапсодия»;

«Власть»;

«Две королевы»;

«На границе миров»;

«Стэн и Олли»;

«Суспирия»;

«Черная Пантера».

Лучший фильм на иностранном языке

На соискание номинации было представлено 87 фильмов. В шорт-лист, из которого в итоге будут выбраны номинанты, попало 9 картин:

Германия — «Работа без авторства», режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк;

Дания — «Виновный», режиссер Густав Мёллер;

Казахстан — «Айка», режиссер Сергей Дворцевой;

Колумбия — «Перелетные птицы», режиссеры Кристина Гальего и Сиро Герра;

Ливан — «Капернаум», режиссер Надин Лабаки;

Мексика — «Рома», режиссер Альфонсо Куарон;

Польша — «Холодная война», режиссер Павел Павликовский;

Южная Корея — «Пылающий», режиссер Ли Чхан-дон;

Япония — «Магазинные воришки», режиссер Хирокадзу Корээда.

Лучший композитор

166 проектов претендовало на номинацию в этой категории, но в шорт-лист попало только 15:

«Аннигиляция»;

«Баллада Бастера Скраггса»;

«Безумно богатые азиаты»;

«Власть»;

«Если Бил-стрит могла бы заговорить»;

«Мстители: Война бесконечности»;

«Мэри Поппинс возвращается»;

«Остров собак»;

«Первому игроку приготовиться»;

«Смерть Сталина»;

«Тихое место»;

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»;

«Человек на Луне»;

«Черная Пантера»;

«Черный клановец».

Лучшая песня

В шорт-лист этой категории могли попасть 90 композиций.

«A Place Called Slaughter Race» — «Ральф против интернета»;

«All the Stars» — «Черная Пантера»;

«Girl In The Movies» — «Пышка»;

«I’ll Fight» — «RBG»;

«Keep Reachin’» — «Куинси»;

«OYAHYTT» — «Простите за беспокойство»;

«Revelation» — «Стертая личность»;

«Shallow» — «Звезда родилась»;

«Suspirium» — «Суспирия»;

«The Big Unknown» — «Вдовы»;

«The Place Where Lost Things Go» — «Мэри Поппинс возвращается»;

«Treasure» — «Красивый мальчик»;

«Trip A Little Light Fantastic» — «Мэри Поппинс возвращается»;

«We Won’t Move» — «Ваша ненависть»;

«When A Cowboy Trades His Spurs For Wings» — «Баллада Бастера Скраггса».

Лучший короткометражный анимационный фильм

В лонг-лист категории попал 81 проект:

«Бао»;

«Билби»;

«Бюро находок»;

«Выходные»;

«Дедушка морж»;

«Небольшой шаг»;

«Поведение животных»;

«Поздний полдень»;

«Птичья карма»;

«Эпоха паруса».

Лучший короткометражный фильм

10 возможных кандидатов на номинацию были отобраны из 140 претендентов.

«Вельс»;

«Дикарь»;

«Задержание»;

«Икар»;

«Каролина»;

«Кожа»;

«Майский день»;

«Мама»;

«Маргарита»;

«Только для ваших ушей».

Лучшие визуальные эффекты

Члены киноакадемии выбрали шорт-лист из 10 кандидатов. Всего на номинацию претендовали 20 фильмов:

«Кристофер Робин»;

«Мир Юрского периода 2»;

«Мстители: Война бесконечности»;

«Мэри Поппинс возвращается»;

«Первому игроку приготовиться»;

«Удивительный мир Марвена»;

«Хан Соло: Звёздные войны. Истории»;

«Человек на Луне»;

«Человек-муравей и Оса»;