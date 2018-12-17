Пн, 17.12.2018
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Эстонцы лидируют в прокате: фильм «Рождество Эйи» стал самым популярным на прошлых выходных

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Kaader filmist "Eia jõulud Tondikakul".

ФОТО: Rakvere Teatrikino

На этих выходных эстонский фильм «Рождество Эйи» побил все рекорды: его посмотрели более 17 тысяч зрителей.

Узнайте, какие еще картины вошли в топ по популярности!

1. «Рождество Эйи» (17142 зрителя, 91 336,52€)

2. «Гринч» (12414 зрителя, 67 503,41€)             

3. «Человек-Паук: Через Вселенные» (4770 зрителей, 27 251,73€)     

4. «Хроники хищных городов» (2557 зрителей, 18 694,24€)   

5. «Богемская рапсодия» (2549 зрителей, 18 639,68€)

6. «Начни сначала» (2291 зритель, 15 732,17€)             

7. «Экстаз» (1454 зрителя, 3 834,64€)  

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