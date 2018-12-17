Эстонцы лидируют в прокате: фильм «Рождество Эйи» стал самым популярным на прошлых выходных
17 декабря 2018, 15:45
На этих выходных эстонский фильм «Рождество Эйи» побил все рекорды: его посмотрели более 17 тысяч зрителей.
Узнайте, какие еще картины вошли в топ по популярности!
1. «Рождество Эйи» (17142 зрителя, 91 336,52€)
2. «Гринч» (12414 зрителя, 67 503,41€)
3. «Человек-Паук: Через Вселенные» (4770 зрителей, 27 251,73€)
4. «Хроники хищных городов» (2557 зрителей, 18 694,24€)
5. «Богемская рапсодия» (2549 зрителей, 18 639,68€)
6. «Начни сначала» (2291 зритель, 15 732,17€)
7. «Экстаз» (1454 зрителя, 3 834,64€)